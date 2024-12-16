Bitcoin rekor kırdı, altın yükseldi! 16 Aralık'ta piyasalar

Haber Merkezi

ABD Merkez Bankası'nın (Fed), çarşamba günü başlayacak olan iki günlük para toplantısında politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 4,5'ten yüzde 4,25'e düşüreceği fiyatlanıyor.

Donald Trump'ın yeniden ABD başkanı seçilmesinden bu yana değer kazanan Bitcoin de kazanımlarını artırarak 106 bin doları aşarak tarihi zirveyi gördü.

Trump'ın “Başkan seçilirsem ABD’yi gezegenin kripto başkenti yapacağım.” sözü, kripto paralara olan yatırımı ile tanınan Elon Musk'ın yeni oluşturulacak kabinede sorumluluk alacağının ilan edilmesi ve maliye politikalarını yönetecek bakan adaylarının kripto paraya olan olumlu bakışı Bitcoin'in fiyatını artıran etkenler oldu.

En fazla işlem gören kripto para birimi olan Bitcoin haftanın ilk gününe 105 bin 74,8 dolardan başladı.

Kripto paralardan biri olan Ethereum ise yüzde 1,96 ve 76,31 dolar artışla 3 bin 969,43 dolara yükseldi.

ALTIN

Altın fiyatları, yatırımcıların Fed'in faiz indirimine gideceğini beklemeleriyle hafif yükselirken, merkez bankasının gelecek yıl için faiz indirimleri konusunda nasıl bir dil kullanacağı yakından izlenecek.

Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0,16 yükselerek 2 bin 652,94 dolar seviyesinde işlem gördü.

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 2 bin 982 lira

Çeyrek altın: 5 bin 57 lira

Cumhuriyet altını: 20 bin 604 lira

Tam altın: 20 bin 228 lira

Yarım altın: 10 bin 114 lira

DÖVİZ

Dolar, Fed'in faiz oranlarını düşüreceği ancak 2025 için gevşeme hızının ölçülü olacağına işaret edeceği beklentileriyle diğer başlıca para birimleri karşısında üç haftanın zirvesine yakın işlem gördü.

Doları başlıca altı para birimine karşı ölçen dolar endeksi cuma günü 26 Kasım'dan bu yana ilk kez 107,18 seviyesini görmesinin ardından son olarak yüzde 0,07 düşüşle 106,8 seviyesinde işlem gördü.

Dolar yen karşısında yüzde 0,01 artışla 153,65 seviyesinde işlem gördü.

Euro/dolar yüzde 0,18 artışla 1,0521 seviyesine yükseldi.

DÖVİZ FİYATLARI

Dolar: 34,9767 lira

Euro: 36,7904 lira

Sterlin: 44,2215 lira

BORSA

VİOP'ta BIST 30 endeks kontratı haftaya yüzde 0,2 yükselişle 11.299,00 puandan başladı.

Yurt içinde cuma günü alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,66 değer kazanarak 10.125,46 puandan tamamladı.

PETROL

Petrol vadeli işlemleri, işlemcilerin Fed'in para politikası toplantısını beklerken kâr realizasyonuna gitmesiyle birkaç haftanın zirve seviyesinden geriledi.

Ancak, ABD'nin Rusya ile İran'a yönelik yaptırımları artırması durumunda arzın aksayacağı endişeleri kayıpları sınırladı.

Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı yüzde 0,47 gerileyerek 74,14 dolar seviyesinde işlem gördü.

ABD hafif ham petrolü yüzde 0,65 gerileyerek 70,83 dolar seviyesinde işlem gördü.