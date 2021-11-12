Bitcoin rekor sonrası kâr satışlarıyla düşüşte

Bitcoin çarşamba günü yeni tarihi zirvesini görmesinin ardından dün sabah itibarıyla sert bir düşüş yaşadı ve bugün yatay seyrini sürdürüyor.

Çinli gayrimenkul devi Evergrande'ın üçüncü kez borç ödemesini yapamadığına dair haberler yayınlandığı çarşamba günü 68 bin 700 doları aşarak rekor kıran Bitcoin, dün sabah 65 bin doların altına geriledi.

BITCOIN 68 BİN 742 DOLARLA REKOR KIRMIŞTI

Bitcoin vadeli işlemler temelli borsa yatırım fonlarının (ETF) başlatılmasından bir ay sonra kripto paraların işlem hacimlerinde de önemli artışlar yaşandı. Dünyanın en büyük hacimli kripto parası çarşamba günü 68 bin 742 doları görerek rekor kırdı.

BITCOIN-ALTIN KIYASLAMASI GÜNDEME GELDİ

Bitcoin fonları ile yatırımcılar doğrudan kripto para almak yerine Bitcoin’in değerindeki değişime göre kazanç sağlayabilecek bir ürün alma arayışına girdi. Dünyada enflasyonun giderek yükseldiği bir dönemde gelen son veriler Bitcoin-altın kıyaslamasını bir kez daha gündeme getirdi.

BITCOIN’İN DÜŞÜŞÜNDE KÂR SATIŞLARI NEDEN OLDU

Yatırımcılar Bitcoin’leri satarak kâr etme çabasına girmesi de rekorun ardından gelen satışlar da etkili oldu. İki gün önce 69 bin dolar seviyesine gelen Bitcoin bugün 63 bin 741,8 dolara kadar geriledi.

ETHEREUM DA BITCOIN’LE BENZER SEYİR İZLEDİ

Benzer şekilde dün 4 bin 859 dolarla yeni tarihi zirvesini gören Ethereum rekor sonrası sert düştü. Benzer şekilde bu sabah 4 bin 673 dolara çekildi. Ethereum şu anda 4 bin 613 dolar seviyesinde.