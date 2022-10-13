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    Bitcoin sert düşüşünü sürdürüyor

    ABD'de beklenenden fazla artan TÜFE verisi piyasaları karıştırdı. Altının onsu yüzde 1 düşüşle 1.653 dolara geriledi. Bitcoin yüzde 4 düşüşle 18 bin dolara kadar indi.
    • Haber Merkezi
    • 13.10.2022 - 17:47
    • Güncelleme : 13.10.2022 - 18:02
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    Bitcoin sert düşüşünü sürdürüyor

    Kripto para birimlerinin arasında en fazla işlem hacmine sahip olan Bitcoin'deki düşüş durdurulamıyor.

    ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), eylülde aylık yüzde 0.4 ve yıllık yüzde 8.2 ile beklentilerin üzerinde artış kaydetti.

    Beklenenden fazla artan TÜFE verisi, enflasyonist baskıların devam ettiğini gösterdi.

    Fed faizleri bekleniyor

    ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek ay dördüncü kez 75 baz puanlık faiz artırımına gidebileceğine yönelik beklentileri güçlendirdi. Para piyasalarında Fed'in faizleri Mart 2023'te yüzde 4.85'e yükseltmesi fiyatlanıyor.

    Dolar pozitif tepki verdi

    Dolar endeksi 113.62 seviyesinde veriye sınırlı pozitif tepki verdi. Altının onsu yüzde 1 düşüşle 1.653 dolara geriledi.

    Bitcoin yüzde 4 düştü

    Bitcoin, yüzde 4 düşüşle 18 bin 200 dolara kadar geriledi. ABD'de mortgage faizleri yüzde 6,92 ile 20 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

    Bitcoin’in toplam piyasa değeri 357 milyar dolar, kripto para piyasasının toplam değeri ise 925 milyar dolar seviyelerinde seyrediyor.

    Bitcoin sert düşüşünü sürdürüyor #1


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