Bitcoin son 7 günde yüzde 31 değer kaybetti

Kripto para piyasası üst üste yaşanan olumsuz gelişmelerden etkilendi. belirsizlikler artıkça Bitcoin'in de düşüşü kaçınılmaz oldu.

Kripto para piyasasında satış hızlanırken Bitcoin 18 bin doların altına indi

Kripto para piyasasındaki son düşüş, ABD’de hisse senetleri piyasasında artan faiz oranları ve ekonomide artan resesyon riski endişesiyle yüzde olarak son iki yılın en yüksek gerilemenin yaşandığı haftanın ardından gelmesi dikkati çekti.

Bitcoin 18 bin dolara kadar geriledi

Kripto şirketlerinin, çalışanları işten çıkarmaya başlaması ve faiz artışlarıyla yatırımcıların riskli varlıklardan kaçmasının ardından Bitcoin, Aralık 2020'den bu yana ilk kez 18 bin doların altına geriledi.

Bitcoin piyasası 836 milyar doların altında

Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri sadece 24 saat içinde yaklaşık yüzde 0,17 düşerek 836 milyar doların altına indi.

Şimdi 19 bin dolara yükseldi

En büyük kripto para birimi olan Bitcoin’in fiyatı geçici de olsa Aralık 2020'den beri ilk kez 18 bin doların altına indi ve daha sonra biraz toparlanarak 19 bin doların üzerine yükselerek 19 bin 724 dolar oldu.

Son 7 gündeki değer kaybı yüzde 31

Bitcoin'in son 7 gündeki değer kaybı yüzde 31’e yaklaştı. 21 Mayıs 2022’de Bitcoin’in piyasa değeri 558,6 milyar dolar olurken, 19 Haziran itibarıyla 400 milyar doların altına geriledi.

Diğer kripto paralar da düşüşte

AA'nın haberine göre, Bitcoin fiyatındaki düşüş trendinin devam etmesi, diğer kripto para birimlerinde de sert kayıplar yaşanmasına sebep oluyor. Piyasa değeri bakımından ikinci sırada yer alan Ethereum da son bir haftada yüzde 32'den fazla değer kaybederek 1000 doların altına indi.

Kripto para piyasasındaki son gelişmeler belirsizliği artırdı

Mayıs ayının ortasında, kripto para birimi TerraUSD'nin değer olarak “çökerek” kripto piyasasını sarsmasının ardından, 13 Haziran’da en büyük kripto para borç verenlerinden biri olan Celsius Network “sıra dışı pazar koşulları” nedeniyle tüm işlemlerini durdurduğunu açıklamıştı. Kripto para borsası Coinbase, 14 Haziran'da çalışan sayısını yüzde 18 azaltacağını duyurdu. Öte yandan, bazı kripto madencilerinin varlıklarını satması dikkati çekiyor. Bu da piyasada belirsizliğin artmasına neden olmuştu.

"Uzun süreli bir ayı piyasasının olması muhtemel"

Analistler, jeopolitik belirsizlikler, yüksek faiz oranları ve önde gelen kanun yapıcıların kripto paralarla ilgili devam eden olumsuz görüşleri ve ekonominin resesyona girme riski ile birlikte bu ekonomik ortamda kripto piyasasına “güven krizi” nedeniyle kripto para birimleri için uzun süreli bir ayı piyasasının muhtemel olabileceğini belirtiyor.