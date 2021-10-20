Bitcoin tarihinin en yüksek seviyesine yükseldi

Bitcoin, dün ABD'de New York Menkul Kıymetler Borsası'nda yatırım fonu olarak işlem görmeye başlamasının ardından tarihi zirvesini görerek 65 bin 992 dolara çıktı.

Kripto para piyasasında en fazla işlem gören dijital para birimi Bitcoin, 2021 Nisan'ında en yüksek seviyesini gördükten sonra ülkelerin eleştirileri ve yasa dışı ilan etmeleri ile düşüşe geçmişti.

Uzun süre 40 bin dolar direnç noktasında bir süre gidip gelen Bitcoin'in kaderi, dün ABD'de borsada işlem görmesinin ardından değişti ve artışa geçti.

Bitcoin böylelikle 2 trilyon 600 milyar dolar hacimli kripto paranın yüzde 48'ine sahip oldu.

BITCOIN'İN BAŞARISI TÜM KRİPTO PARALARIN ÖNÜNÜ AÇTI

Bugün ise 65 bin 992 dolarla 66 bin sınırına dayandı. Bitcoin'in bu başarısı diğer kripto para birimlerini de heyecanlandırdı.

NEDEN YÜKSELİYOR

ABD'de Bitcoin vadeli işlem kontratlarına dayalı ilk borsa yatırım fonu (ETF), New York Menkul Kıymetler Borsası'nda (NYSE) işlem görmeye başladı.

Bitcoin Strateji ETF'si, işlem başlangıcında yüzde 3'ün üzerinde yükseliş kaydederek ilk günden gelecek vadetti.

BITCOIN DÜN 6 AYIN EN YÜKSEK SEVİYESİNE ÇIKMIŞTI

Vadeli işlem kontratlarına dayalı ilk ETF'nin borsada işlem görmeye başlamasının ardından dün Bitcoin'in değeri, 63 bin doların üstüne çıkarak 6 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Bugün de 66 bin sınırına gelerek tarihi zirvesine ulaştı.