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Bitcoin tekrar 20 bin dolar eşiğinde

Bitcoin tekrar 20 bin dolar eşiğinde

Kripto para piyasasında en fazla işlem gören Bitcoin eşit değeri olan 20 bin doların altına inmiş ve yatırımcısını endişelendirmişti ancak bugün Bitcoin 21 bin 277,6 dolar seviyesine çıktı.