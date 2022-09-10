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    Bitcoin tekrar 20 bin dolar eşiğinde

    Kripto para piyasasında en fazla işlem gören Bitcoin eşit değeri olan 20 bin doların altına inmiş ve yatırımcısını endişelendirmişti ancak bugün Bitcoin 21 bin 277,6 dolar seviyesine çıktı.
    • 10.09.2022 - 16:49
    • Güncelleme : 10.09.2022 - 16:53
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    Bitcoin tekrar 20 bin dolar eşiğinde

    Rusya-Ukrayna savaşı, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararları nedeni ile doların "güvenli liman" olarak kabul görmesi gibi etkenlerden dolayı Bitcoin gerilemişti.

    60 bin doları aşan kripto para birimi 18 bin 548,4 dolara kadar gerilemesinin ardından bugün 21 bin 277,6 dolar seviyesine çıktı.

    Diğer kripto paralarda son durum

    Ethereum yüzde 0,16 azalışla 1.718,35 dolardan, Tether yüzde 0,02 artışla 1,0005 dolardan, USD yüzde 0,02 azalışla 0,9997 dolardan, BNB yüzde 0,28 azalışla 292,20 dolardan ve Binance yüzde 0,02 kayıpla 0,9997 dolardan işlem görüyor.

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