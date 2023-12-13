Bitcoin yarılanması yaklaşıyor! Para birimi enflasyona karşı dirençli varlık halini alıyor Kripto para birimi Bitcoin'in kendi içinde kuralları var. Bitcoin madencilerine ödül vermek bu kurallardan. Ancak Nisan 2024'te bu ödül miktarı yarıya düşürülecek. Her kural aynı zamanda kripto para biriminin değerine de etki ediyor.

DHA

Yaklaşık olarak her 4 yılda bir gerçekleşen ve Bitcoin madenciliği sürecinde blok başına ödülleri yarıya indiren Bitcoin yarılanmasına (halving) yaklaşılıyor.

Nisan 2024 itibarıyla tamamlanması beklenen ve Bitcoin madenciliğinden elde edilen ödülleri yarı yarıya indiren Bitcoin yarılanmasına 140 günden az kaldı.

Ukrayna merkezli kripto para borsası WhiteBIT’in kurucusu Volodymyr Nosov, Bitcoin yarılanmasına ilişkin değerlendirmelerini şöyle paylaştı:

Her dört yılda bir gerçekleşen halving, Bitcoin'in kısıtlı arzının doğası. Bu sayede Bitcoin enflasyona karşı dirençli bir dijital varlık halini alıyor. Bitcoin'in madencilik ödüllerinin azalmasının, daha az verimli çalışanların madencilik işinden vazgeçmesini ve havuzlara katılmasını hızlanıyor. Bu sayede kripto para piyasasının bütünlüğü sağlanıyor.

Bitcoin'in temelleri atılırken ödülerin azaltılması kararlaştırılmıştı

Bitcoin'in temelleri, madencilerin karmaşık matematik problemlerini çözerek kazanabilecekleri bu ödüllerin her 210 bin bloktan sonra yarı yarıya azaltılmasını öngörecek şekilde atıldı.

Bitcoin yarılanmalarının tarihleri

Bitcoin’de ilk yarılanmanın Kasım 2012’de gerçekleştiğini hatırlatan Nosov, şu bilgileri verdi:

2012’nin sonuna kadar Bitcoin fiyatında dikkate değer bir gelişme görülmese de kripto para birimlerinin piyasa değeri açısından en büyüğü 2013 yılını 1.000 doların üzerinde tamamladı. Temmuz 2016’da ikinci yarılanma gerçekleşti. Bitcoin tarihinin en kritik boğa koşularından biri de bu yarılanmayı takip eden yılda yani 2017’de görüldü. O yılı yaklaşık 11 bin dolar seviyesinde tamamlayan Bitcoin’in bu yükselişi, bir sonraki yarılanmaya kadar sürdü. 11 Mayıs 2020’de gerçekleştirilen üçüncü yarılanmada da Bitcoin fiyatı yükseliş trendi gösterdi. Fakat esas artış, 2021’de gerçekleşti. Şirket olarak, benzer bir senaryo ile Bitcoin’de yükselişin 2024-2025 yıllarında gerçekleşmesini olanaklı görüyoruz.

"Bitcoin yarılanması kripto para topluluğu için en kritik olaylardan biri"

Bitcoin yarılanmasının kripto para topluluğu için en kritik olaylardan biri olduğunu söyleyen Nosov, şu ifadeleri kullandı:

Bitcoin için uzun vadeli yatırım düşünenlerin bu kavramın nasıl çalıştığını anlaması önemli. Bitcoin kripto para birimlerinin amiral gemisi ve bu sebeple her kripto para borsasından alınabilir.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)