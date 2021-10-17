Bitcoin yatırımcıları pazartesini bekliyor

Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun, Bitcoin Borsa Yatırım Fonu başvurularını onaylayacağı beklentisi para biriminin değerini 60 bin dolar seviyelerine çıkardı.

Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun, Bitcoin Borsa Yatırım Fonu başvurularını onaylayabileceği haberiyle Bitcoin fiyatları, tarihi zirveye adım adım yaklaşarak bugün 60 bin 150 dolara kadar yükseldi.

BITCOIN'DE YENİ REKORLAR BEKLENİYOR

Bitcoin Borsa Yatırım Fonu başvurularını onaylayabileceği doğrultusunda 18 Ekim tarihinde ABD tarafından beklenen onayın gelmesiyle yeni rekorlar görülebilir.

BITCOIN SON 7 GÜNDE YÜZDE 9,17 DEĞER KAZANDI

Rekor yürüyüşüne devam eden Bitcoin son 7 günde yüzde 9,17 değer kazanarak 60 bin 600 doların üzerinde seyrediyor.