Bitcoin yüzde 3,69 değer kaybetti

Kripto para piyasasında inişli çıkışlı seyir süren Bitcoin, bugün yüzde 3,69 düşüşle 46 bin 985 dolardan işlem görüyor.

Dijital para birimleri hayatımıza girdi. Bitcoin en çok dolaşımda olan para birimi olarak yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

Kısa zaman önce 50 bin doların üzerini test eden, sonra 48 bin 852 liradan işlem gören Bitcoin bugün düşüşünü sürdürdü. Analistler, Bitcoin'in değerlendiği süreçte kâr satışlarının gerçekleşmesinin bu düşüşte payı olduğunu belirtiyor.

ETHEREUM VE RIPPE DE İNİŞTE

Bitconle birlikte Ethereum da yüzde 3,30 düşüşle 3 bin 104,71 dolarda. Son zamanların en çok konuşulan para birimlerinden olan Rippe ise yüzde 3,44 düşüşle 1,12 dolara indi.

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