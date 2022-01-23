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Bitcoin'de büyük düşüş
- Haber Merkezi
- 23.01.2022 - 18:00
- Güncelleme : 23.01.2022 - 18:03
Kripto paralar günlük hayatımıza girdi. Bazı ülkeler, Bitcoin madenciliğinde fazla enerji harcandığı için para biriminin kendi sınırlarında üretilmesini istemiyor. Bazıları ise ekonomilerini Bitcoin üzerine kuruyor. Öyle ya da böyle tüm ülkelerin gündeminde Bitcoin var ve bu konuda yasal altyapı çalışmaları sürüyor.
Bitcoin geçen yılın ekim ayında geldiği seviyeyi koruyamayarak tehlike seviyesi olan 40 bin dolardan da aşağıya 35 bin 149 dolara düşerek yatırımcısını tedirgin ediyor.
DÜNYADAKİ SORUNLAR BITCOIN'İN DEĞERİNE YANSIYOR
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika faizini artırmaya gitmesi, koronavirüs salgınında artan vakalar, jeopolitik riskler ve enerji krizi Bitcoin'in fiyatını aşağıya çeken etmenler olarak sıralanıyor.
DİĞER KRİPTO PARALAR
Ethereum 2 bin 423,49 dolar
Tether 1,0007 dolar
BNB 371,70 dolar
USD Coin 0,9999 dolar
Cardano 1,0853 dolar