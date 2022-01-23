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    Bitcoin'de büyük düşüş

    Bitcoiun 2022'ye kötü girmişti, hızla gerilemeye de devam ediyor. En büyük işlem hacmine sahip olan Bitcoin 35 bin 149 dolarda.
    • Haber Merkezi
    • 23.01.2022 - 18:00
    • Güncelleme : 23.01.2022 - 18:03
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    Bitcoin'de büyük düşüş

    Kripto paralar günlük hayatımıza girdi. Bazı ülkeler, Bitcoin madenciliğinde fazla enerji harcandığı için para biriminin kendi sınırlarında üretilmesini istemiyor. Bazıları ise ekonomilerini Bitcoin üzerine kuruyor. Öyle ya da böyle tüm ülkelerin gündeminde Bitcoin var ve bu konuda yasal altyapı çalışmaları sürüyor.

    Bitcoin geçen yılın ekim ayında geldiği seviyeyi koruyamayarak tehlike seviyesi olan 40 bin dolardan da aşağıya 35 bin 149 dolara düşerek yatırımcısını tedirgin ediyor.

    DÜNYADAKİ SORUNLAR BITCOIN'İN DEĞERİNE YANSIYOR

    ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika faizini artırmaya gitmesi, koronavirüs salgınında artan vakalar, jeopolitik riskler ve enerji krizi Bitcoin'in fiyatını aşağıya çeken etmenler olarak sıralanıyor.

    Bitcoin

    DİĞER KRİPTO PARALAR

    Ethereum 2 bin 423,49 dolar

    Tether 1,0007 dolar

    BNB 371,70 dolar

    USD Coin 0,9999 dolar

    Cardano 1,0853 dolar


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