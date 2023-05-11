Bitcoin'de düşüş devam edecek mi? Cihan Kasal yanıtladı Ünlü trader Cihan Kasal, "Bitcoin'in tekrardan 28.500 destek seviyesinin kırılımı ile aşağıda bulunan 27.300 seviyesini egale etmesiyle bugün sabah itibarıyla 26.770 seviyesini gördü. Bitcoin'in, 27.300 destek seviyesinin altında tekrardan kendini konumlandırması düşüşlerin bitmediğinin açıkça göstergesidir." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin en kaliteli podcast kanalı sloganı ile yayın hayatını sürdüren Podcat, birbirinden kaliteli içerikleri üretmeye devam ediyor.

Podcat'in en çok dinlenen içeriklerinden biri olan "Cihan Kasal ile Ekonomix", dinleyicilerin oldukça ilgisini çekiyor.

"Cihan Kasal ile Ekonomix"in yeni bölümünde Kasal, önemli açıklamalarda bulundu.

"Düşüş devam edecek"

Kasal, yeni bölümde düşüşün devam edeceğini belirtirken,

"Bitcoin'in tekrardan 28.500 destek seviyesinin kırılımı ile aşağıda bulunan 27.300 seviyesini egale etmesiyle bugün sabah itibarıyla 26.770 seviyesini gördü. Bitcoin'in, 27.300 destek seviyesinin altında tekrardan kendini konumlandırması düşüşlerin bitmediğinin açıkça göstergesidir."

ifadelerini kullandı.

Bitcoin ve piyasalarla ilgili önemli detayların tamamını aşağıdaki linklerden dinleyebilirsiniz.

SPOTIFY'DAN DİNLEMEK İÇİN TIKLA

APPLE PODCASTS'TEN DİNLEMEK İÇİN TIKLA