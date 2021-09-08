Bitcoin’de El Salvador depremi

El Salvador Bitcoin'in yasal para birimi olarak kabul ettiğini açıklamasının ardından kendi vatandaşları ve IMF tepki gösterince para biriminin değeri ani düşüş gösterdi.

Temmuz ayından buyana 53 bin doları görerek yükseliş trendine giren Bitcoin, El Salvador'daki resmi para çıkışı ve IMF dahil alınan tepkilerden dolayı kısa zamanda yüzde 17 değer kaybederek 43 bin dolar seviyesine geriledi.

KRİPTO PARA PİYASASI TOPLAMDA YÜZDE 13,03 GERİLEDİ

Bitcoin'de yaşanan bu gelişmeyle birlikte diğer kripto paralarda da ciddi düşüşler yaşandı. Birçok altcoin haftalar öncesindeki seviyesine geri döndü. Toplam global kripto piyasa değeri düne göre yüzde 13.03 düşüş gösterdi.

BITCOIN DÜNÜ 46 BİN 800 DOLARDAN KAPATTI

Düşüşün ardından yatay seviyede seyreden Bitcoin, gün kapanışını ise 46 bin 800 dolardan yaptı.

BITCOIN 45 BİN DOLAR SEVİYESİNDE

Bitcoin bu sabah 45 bin dolar seviyelerinde seyrediyor.

ETHEREUM DÜŞTÜ

Kripto para piyasasının öncü coinlerinden 4 bin dolar seviyelerine kadar yükselen Ethereum, 3 bin dolara kadar düştü.

SOLANA'DA DALGALANMA YAŞANDI

Ayrıca son 2 ayda 30 bin seviyesinden 195 bin dolar seviyesine çıkan Solana da 130 bin dolar seviyesine kadar geriledi. Ancak SolanaBitcoinin düşüşünün duraklamasının ardından 175 bin dolara kadar yükseldi.