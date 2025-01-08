Bitcoin'de kalıcı enflasyon endişesi: 696 milyon dolar buhar oldu

Haber Merkezi

Piyasalarda Donald Trump'ın yemin töreni yaklaşırken artan iyimserliğe enflasyon engeli geldi.

Kalıcı enflasyon endişeleri, ABD borsaları öncülüğünde riskli varlıklarda satışları hızlandırdı.

DEĞER KAYBI SÜRÜYOR

Dün akşam saatlerinde düşüşe başlayan Bitcoin, yüzde 7'nin üzerinde değer kaybederek 95 bin 200 dolar civarına geriledi.

Haftaya pozitif başlayan Bitcoin, dün 102 bin doların üzerini test etmişti.

Piyasanın en büyük ikinci varlığı Ethereum ise yüzde 8,5 düşüşle 3 bin 750 dolardan 3 bin 300 dolar indi.

Dogecoin, Avalanche, Solana gibi diğer kripto paralarda çift haneli kayıplar gözlendi.

237 BİN YATIRIMCININ POZİSYONU SIFIRLANDI

Sert düşüşle birlikte vadeli tarafta 237 bin yatırımcının pozisyonu sıfırlandı.

Son 24 saatte 696 milyon dolarlık işlem buhar oldu.

KRİPTO PARALAR NEDEN DÜŞTÜ?

Analistler, kalıcı enflasyon endişeleri nedeniyle riskli varlıklarda satışların derinleştiğini belirtti.

ABD'den dün açıklanan açık iş sayısı, Kasım 2024'te 8 milyon 98 bin ile 6 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Ülkede imalat sektörünün iş koşullarını yansıyan ISM PMI verisi, geçen yıl Aralık'ta aylık bazda 2 puan artışla 54,1'e çıkarak, piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

HAZİNE TAHVİLLERİ EN YÜKSEK SEVİYEYE ÇIKTI

Veri, ABD ekonomisinde ekonomik büyümenin beklenenden yüksek olabileceğine işaret etti ve kalıcı enflasyon endişelerini artırdı.

Beklentileri aşan verinin ardından tahvil getirilerinde yükseldi, 10 yıllık Hazine tahvilleri nisan ayından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİLERİ GERİLEDİ

Güçlü gelen makroekonomik veriler sonrası ABD Merkez Bankası'ndan faiz indirimi beklentileri geriledi.

Piyasalarda, Fed'in ocak ayındaki toplantısında faizi yüzde 4,25-4,5 aralığında tutma olasılığı yüzde 95,2 olarak fiyatlandı.

Ayrıca Trump'ın uygulayacağı ekonomi politikalarının da enflasyon yaratacağı beklentisi Fed üzerinde baskıyı artırıyor.

Fed Başkanı Powell, aralık toplantısının ardından gelecek faiz indirimleri için daha temkinli olacaklarını ifade etmişti.

Analistler, piyasalarda temmuz ayına kadar faiz indirimi olmayacağına dair beklentilerin güçlenmeye başladığını ifade ediyor.