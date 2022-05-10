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    Bitcoin'de ve kripto piyasalarında son durum

    Kripto piyasalarındaki son gelişmeleri, FED kararının etkilerini ve geleceğe yönelik beklentileri Bitexen Araştırma Uzmanı İlker Yıldız'a sorduk.
    • Özel Haber
    • 10.05.2022 - 19:24
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    Bitcoin'de ve kripto piyasalarında son durum

    ABD Merkez Bankası FED'in faiz artırım kararı ve bilanço sıkılaştırma hedefleri tüm piyasalar gibi kripto piyasasını da vurdu.

    Yaz aylarında büyük yükseliş beklentisi içinde olan kripto yatırımcıları FED karası sonrası son dönemin en sert düşüşü ile karşılaştı.

    29 bin dolardan dönen düşüşten sonra Bitcoin şu siralar 31-32 bin dolar seviyelerinde seyrediyor.

    Bitcoin düşüşü devam edecek mi?

    Bu düşüşü ve kripto piyasalarındaki son gelişmeleri, FED kararının etkilerini ve geleceğe yönelik beklentileri Bitexen Araştırma Uzmanı İlker Yıldız'a sorduk.

    Piyasalara ilişkin değerlendirmeler ve bu alanda daha çok bilgi edinmek için YouTube sayfamızdaki videoyu izleyebilirsiniz.

    Bitcoin'de ve kripto piyasalarında son durum VİDEO

    Bitcoin de ve kripto piyasalarında son durum #1


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