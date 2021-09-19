Bitcoin'de yatay seyir devam ediyor

Kripto paralar içinde en büyük hacme sahip olan Bitcoin'de yatay seyir sürüyor.

Bitcoin son 24 saatte yüzde 1 değer kaybederek 48 bin 150 dolara geriledi. Bitcoin hafta içi 48 bin doları aşmasının ardından 47-49 bin aralığındaki seyrini hafta sonuna da taşıdı.

BITCOIN SABAH SAATLERİNDE YÜZDE 1 GERİLEDİ

Bitcoin bu sabah itibarıyla son 24 saatte yüzde 1 gerileyerek 48 bin 150 dolara çekildi. Ethereum da benzer şekilde yüzde 1,5'lik düşüşle 3 bin 446 dolara düştü.

AVAX'TA REKOR SONRASI KÂR SATIŞLARI

Dün sabah 75 doları kısa süreliğine aşarak yeni tarihi zirvesini gören Avalanche (AVAX) ise kâr satışlarının etkisiyle yüzde 4,7 gerileyerek 70 dolara indi. Bu düşüşte gelen kâr satışları etkili oldu.

İLK 100'DE YER ALAN KRİPTO PARALARIN 84'Ü KAYIP YAŞADI

Piyasa değeri bakımından ilk 100'de yer alan kripto paraların 84'ü son 24 saatte değer kaybına imza attı.