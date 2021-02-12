Bitcoin'de yeni zirve 48 bin doları aştı

Tırmanışını sürdüren Bitcoin; Mastercard, Twitter, Deutsche Telekom Dapper Labs gibi büyük şirketlerin de katılımının ardından 48 bin 745,73 dolarlık yeni zirvesini gördü.

Bitcoin dalgalı seyrini sürdürürken, Kurumsal alımların desteğindeki tırmanışa geçti. Bitcoin, Mastercard, Twitter, Deutsche Telekom Dapper Labs gibi büyük şirketlerin de katılımının ardından 48 bin 745,73 dolarlık yeni zirvesine çıktı.

BITCOIN'İN PİYASA HACMİ 878 MİLYON DOLAR

Son 24 saat içinde 44 bin 482,17 ve 48 bin 745,73 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 5,33 artışla 47 bin 166,83 dolara yükselirken, birimin haftalık kazancı da yüzde 26,47 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de yaklaşık 47 milyar dolarlık artışla 831 milyar dolardan 878 milyar dolara yükseldi.

TOPLAM PİYASA HACMİ, 1 TRİLYON 425 MİLYAR 370 MİLYON DOLAR

Artan kurumsal alımların da etkisiyle, 7 Ocak'ta tarihte ilk kez 1 trilyon dolar sınırını aşan toplam piyasa hacmi de son 24 saatte yaklaşık 70 milyar dolar artışla 1 trilyon 365 milyar 680 milyon dolardan, 1 trilyon 425 milyar 370 milyon dolara tırmandı.

Kripto para piyasalarında son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 29 birimin değeri düşerken, düşenlerden beş birim de ilk 10 birim arasındaydı.

24 SAATLİK İŞLEM HACMİ 204 MİLYAR DOLAR

Toplam 8 bin 436 kripto para biriminin işlem gördüğü 33 bin 732 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 61,6'sını Bitcoin oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de 187 milyar dolardan, 204 milyar dolara yükseldi.