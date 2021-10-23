Bitcoin’in bir sonraki rekoru bekleniyor

Bitcoin, son haftada, borsada işlem yapmasının ardından, yatırımcılar acısından onaylanması anlamını taşıdığı algısı ile yükseldi. Kripto para biriminin bundan sonraki hareketleri merak ediliyor.

Bitcoin, ABD’de Borsa Yatırım Fonu’nun (ETF) New York borsasında işlem görmeye başlamasının ardından çarşamba günü rekor kırarken stratejistlerde para biriminin yükselişinde destek ve direnç noktasını tartışmaya başladı.

Para birimi bugün 61bin 467 dolar seviyesinde bulunuyor.

Bitcoin’in New York borsasında işlem görmeye başlamasının ardından yüzde 2,1’e ulaşan yükselişle 66 bin doları aştı ve rekor kırdı. Böylece Bitcoin’in 2021 başından bu yana ki yükselişi yüzde 120’yi aşmış oldu.

BİR SONRAKİ RALLİDE DİRENÇ 90-100 BİN DOLAR ARASINDA OLABİLİR

Bitcoin, çarşamba günü 66 bin 976 dolara ulaşarak rekor kırdıktan sonra 62 bin dolar civarına gerilerken stratejistler bir sonraki rallide direncin 90-100 bin dolar arasında olacağını düşünüyor. Bazı analistler de Bitcoin için yukarı yönlü hedeflerde ilk direncin 72 bin 500 dolar olacağını, sonrasındaysa 89 bin dolara yükseleceğini belirtiyor.

BITCOIN'DEKİ GELİŞMELER İZLENECEK

Bütün bu varsayımların gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini Bitcoin ve altcoin alım satım platformu Bitexen'de izlenebilir.