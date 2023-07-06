Bitcoin'in değeri arttı! 13 ayın en yüksek seviyesine çıktı Kripto para piyasası hareketli günler yaşıyor. Küresel kripto para piyasasının değeri, 1,2 trilyon doları geçti.

AA

Kripto para birimlerinin arasında en fazla işlem gören para birimi olan Bitcoin'deki yukarı yönlü seyir yatırımcıları sevindirdi.

Bitcoin, yatırımcısına bir günde 220 dolar kazandırdı.

ABD'nin önde gelen varlık yönetimi şirketlerinin ülkede kripto yatırım fonu oluşturma planları, yatırımcıların risk iştahını artırdı.

Bitcoin'in fiyatı, 31 bin 500 doların üzerine çıktı. Değeri bugün ise 30 bin 549 dolarda.

Küresel kripto para piyasasının değeri, 1,2 trilyon dolar

Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri, sadece 24 saat içinde yaklaşık yüzde 0,95 artarak 1,2 trilyon doları aştı.

Bitcoin'in fiyatı yüzde 3,8 arttı

En büyük kripto para birimi olan Bitcoin'in fiyatı, dünyanın en büyük varlık yönetim şirketi BlackRock da dahil olmak üzere varlık yönetimi şirketlerinin ABD'de kripto yatırım fonu oluşturma planlarının yatırımcıların risk iştahını artırması sonucu yüzde 3,8 yükseliş kaydetti.

13 ayın en yüksek seviyesi

Bitcoin, 31 bin 500 doların üzerine çıkarak 13 ayın en yüksek seviyesini gördü.