Bitcoin'in değerinin 2025'te çit haneli olması bekleniyor

Özel Haber

ABD başkanlık seçimlerinde Donald Trump'ın verdiği destekle yükselişe geçen Bitcoin, 108 bin 244,9 dolara kadar çıktı.

Bitcoin bugün yüzde 1,30 ve 1.237 değer kaybı ile 93 bin 869,8 dolardan işlem görüyor.

Bitcoin'in son bir ay içindeki en düşük değeri de 92 bin 301,9 dolar oldu.

İşlim hacmi ise 55 milyon 700 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

2025'TE BEKLENTİ 200 BİN DOLARA ÇIKMASI

Ancak uzmanlar, Bitcoin'in 2025'te çift haneli rakamlarını göreceğini ve 200 bin dolara kadar yükseleceğini söylüyor.

ETHEREUM

Altcoinlerin en fazla işlem gören kripto parası Ethereum ise bugün 0,41 ve 13,94 dolar artıyla 3 bin 411,33 dolardan işlem görüyor.