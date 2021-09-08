Bitcoin’in kullanım alanı artıyor

Hemen her gün yeni bir gelişme ve fiyatlama ile gündem olan Bitcoin'e ilkleri, avantajları ve riskleri açısından bakmak istedik.

Bitcoin, hayatımıza girdikten çok kısa süre sonra kabul gördü ve tüm kripto paraların anılan markası oldu. Bugüne kadar pek çok aşamadan geçerek kullanım alanını çeşitlendirdi.

Blok zincir teknolojisine sahip bir kripto para birimi olan Bitcoin, Satoshi Nakamoto ismini kullanan bir kişi veya grup tarafından 2008'de piyasaya sürüldü.

İlk kez 2009'da işlem görmeye başladı. İlk Bitcoin transferi 2009'da Nakamoto ve programcı Hal Finney arasında gerçekleşti.

El Salvador'da 7 Eylül 2021’de Bitcoin, ilk kez bir ülkenin resmi bir para birimi düzeyinde kabul gördü.

BITCOIN TARTIŞMALARIN MERKEZİNDE

Herhangi bir merkez bankası veya resmi kuruluş ile bağı olmayan ve tamamen sanal olarak üretilen Bitcoin, ilk günden itibaren tartışmaların merkezinde yer aldı.

KULLANIM ALANI ARTIYOR

Finansal otoriteler, kullanım alanlarının yaygınlaşması ve her geçen gün ilginin artması nedeniyle kripto paralara ilişkin çalışmalarına hız verirken, sanal para birimlerine yönelik regülasyon çağrıları da yoğunlaşmaya başladı.

BITCOIN'İN TEMEL AVANTAJLARI

Para transferlerinin geleneksel yöntemlere kıyasla daha güvenli, ucuz ve hızlı yapılabilmesi, basit ve enflasyon riskinin düşük olması, Bitcoin'in temel avantajları arasında gösteriliyor. Bitcoin'in herhangi bir aracı olmadan iki kişi arasında işlem yapılmasına olanak sağlaması da avantajları arısında yer alıyor.

BITCOIN’İN BAZI RİSKLERİ

Bu avantajlarının yanı sıra Bitcoin, bazı riskleri de beraberinde getiriyor. İzinin sürülememesi kripto para birimi Bitcoin'in, ticareti illegal olan ürünlerin ödemesinde veya kara para aklanmasında kullanılabileceği şüphelerine neden oluyor.

Merkezi bir otoriteye bağlı olmaması Bitcoin'i geleneksel para birimlerinden ayıran temel fark olarak öne çıkıyor.