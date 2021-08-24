Bitcoin'ini dün satanlar 2 bin 48 dolar kâra geçti

Kripto para birimi Bitcoin, dünkü yükselişinin ardından gelen kâr satışları ile tekrar 50 bin dolar bandının altına düştü.

Kripto para piyasasının en yaygın para birimi olan Bitcoin, dün 3 ayın ardından yükselerek 50 bin doları aşmıştı. Bu yükselişten kâr elde etmek isteyen yatırımcılar, dijital para birimini satarak elinden çıkarma telaşına düştü.

KÂR SATIŞLARI BITCOIN'İN DEĞERİNİ DÜŞÜRDÜ

Bitcoin, kâr satışları nedeni ile yüzde 0,66 oranında düşüş yaşayarak 49 bin 190 dolara indi.

Bitcoin'le birlikte Ethereum ve Ripple de değer kaybetti. Ethereum yüzde 0,97 kayıpla 3 bin 307 dolara ve Ripple ise yüzde 0,83 düşüşle 1,23 dolara geriledi.

BITCOIN'İ DÜN SATANLAR 2 BİN 48 DOLAR KÂRA GEÇTİ

İki gün önce 48 bin 852 dolardan alınan Bitcoin dün 50 bin 290 dolara çıkınca bir günde 2 bin 48 dolar kâr sağladı. Dün 50 bin doların üzerine çıkan Bitcoin, gelen kâr satışlarıyla bu sabah 49 bin 500 dolara, öğleden sonra da 49 bin 190 dolara geriledi.

İLK 100'DEKİ KRİPTO PARALAR DEĞERLENDİ

Piyasa değeri bakımından ilk 100'de yer alan kripto paraların 82'si son 24 saatte dolar bazında değer kazancı yaşadı.

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