Bitexen, Exen Sahiplerine Rekor Seviyede Babı Token Dağıtıyor

Dijital Varlık Alım-Satım Platformu Bitexen, Türkiye’nin en büyük airdrop’unu EXEN sahibi kullanıcıları için gerçekleştiriyor.

Bitexen, kullanıcılarına sahip oldukları EXEN’in 1/10’u kadar BABI Token dağıtacak. Dağıtılması hedeflenen BABI Token adedi ise en fazla 1 milyon 295 bin 642 olacak.

Dijital Varlık Alım-Satım Platformu Bitexen, EXEN sahibi kullanıcılarına özel, tüm NFT platformlarından üçüncü sırada olan Babylons’un yönetim token’ı BABI Token Airdrop’u gerçekleştirecek. Dünyanın en aktif NFT platformu statüsüne erişmiş olan Babylons’un token’ı BABI; kullanıcılarının platformda söz sahibi olduğu, oy kullanabildiği ve serbest piyasada fiyatlanan bir yönetim token’ıdır.

Türkiye’de bugüne kadar yapılmış en büyük airdrop’u gerçekleştirecek olan Bitexen’in kullanıcıları, 5 Eylül 23:59:59’da hesaplarından alınacak bakiye özetiyle, sahip oldukları EXEN Coin miktarının 1/10’u kadar BABI Token kazanacaklar. Böylece örneğin 100 EXEN Coin sahibi bir Bitexen kullanıcısı, 10 BABI Token hediye alacak. Airdrop dağıtımı ise Aralık 2021’de gerçekleştirilecek.

Bitexen Teknoloji A.Ş. Hakkında

2018 yılında İTÜ ARI Teknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde kurulan Bitexen Teknoloji A.Ş., geliştirdiği yenilikçi teknolojilerle, Türkiye’de FinTek sektörünün öncü şirketleri arasında yer alıyor. Kendi sadakat Coin’i olan EXEN Coin’i sektöre sunan şirket, Türkiye’nin en geniş ürün çeşitliliği ve işlem imkânı sunan Dijital Varlık Alım Satım Platformu Bitexen ile kullanıcılarına hizmet veriyor.

Babylons Hakkında

Merkeziyetsiz bir NFT pazaryeri olan Babylons, Türk mühendisler ve girişimciler tarafından Şubat 2021 yılında hayata geçirildi. DappRadar verilerine göre Temmuz ayında BSC ağında birinciliğe, diğer tüm blokzincirlerde beşinciliğe kadar yükselerek Türkiye’nin en aktif NFT pazaryeri statüsüne erişti. Babylons’un token’i olarak geliştirilen BABI Token, kullanıcılarının platformda söz sahibi olduğu, oy kullanabildiği ve serbest piyasada fiyatlanan bir yönetim token’ıdır.