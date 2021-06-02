Bitexen, işlem hacminde Türkiye'nin en büyüğü oldu

Bitexen, işlem hacminde Türkiye'nin en büyüğü oldu

Coinmarketcap verilerine göre kripto para borsası Bitexen, son 24 saatte 323 milyon doları aşan işlem hacmiyle Türkiye'nin en büyük kripto para borsası oldu.

Son dönemlerde oldukça popüler hale gelen ve özellikle Türkiye'de yatırımcı sayısını artıran kripto para birimleri çeşitli borsalar aracılığıyla alınıp satılabiliyor.

Özellikle Thodex vurgunundan sonra yatırımcılar, kripto para borsalarına şüpheyle yaklaşıyor. Ancak Türkiye'de yatırım yapabileceğiniz güvenilir birkaç kripto para borsası mevcut.

Vizyoner atılımları ve geliştirdiği inovatif teknolojilerle adından sıkça söz ettiren Bitexen, bu borsalardan biri.

Türkiye’nin ilk yerli Coin’i olan EXEN Coin’i sektöre sunan yerli kripto para borsası, hızlı yükselişini sürdürüyor.

İŞLEM HACMİNDE TÜRKİYE'DE LİDER

Kripto para borsalarında hacim denildiğinde ilk akla gelen günlük işlem hacmidir. Günlük işlem hacmi; belirli bir kripto paranın son 24 saatte gerçekleşen tüm al-sat işlemlerinin toplamıdır.

Güvenilirliğini hiçbir zaman kaybetmeyen Bitexen, Coinmarketcap verilerine göre son 24 saatte işlem hacmi bakımından Paribu ve BTCTurk gibi rakiplerini geride bırakarak zirveye yerleşti.

Bitexen'in son 24 saatteki işlem hacmi yüzde 52'lik ciddi bir artışla 323,8 milyon dolar olurken, Paribu'nun işlem hacmi 301 milyon dolar, BTCTürk'ün ise 300 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

EN ÇOK İŞLEM DOGECOIN'DE

Son 24 saatte Bitexen borsasındaki yatırımcılar, en çok Dogecoin'e ilgi gösterdi. Öyle ki 323,8 milyon dolarlık işlem hacminin 149,8 milyon doları Dogecoin'e ait.

Bitexen'de son 24 saatte en çok işlem yapılan diğer kripto paralar ise 49 milyon dolarla Ethereum, 26,9 milyon dolarla Bitcoin oldu.

Türk mühendisler tarafından oluşturulan Dijital Varlık Alım Satım Platformu Bitexen, Türkiye’deki en geniş ürün yelpazesine sahip platformu olarak konumlanıyor.

İşlem hacmini her geçen gün artıran yerli kripto para borsası, kullanıcıların güvenini kazanmaya devam ediyor.

BİTEXEN TEKOLOJİ A.Ş. HAKKINDA



2018 yılında İTÜ ARI Teknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde kurulan Bitexen Teknoloji A.Ş., geliştirdiği yenilikçi teknolojilerle, Türkiye’de FinTek sektörünün öncü şirketleri arasında yer alıyor.

Türkiye’nin ilk yerli Coin’i olan EXEN Coin’i sektöre sunan şirket, Türkiye’nin en geniş ürün çeşitliliği ve işlem imkânı sunan Dijital Varlık Alım Satım Platformu Bitexen ile kullanıcılarına hizmet veriyor.

Daha fazla bilgi için; www.bitexen.com web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

