Bitexen’den Platform Güvenliğine Yönelik İki Önemli Hamle!

Güvenliği ile tam not alan Bitexen, dünyaca ünlü denetleme şirketi Coinfirm ile de önemli bir iş birliği yaparak, kara para aklamayla olan mücadelesinde daha da güçlendi.

Hayata geçirdiği yenilikçi teknolojilerle adından sıkça söz ettiren Bitexen Teknoloji A.Ş. dünyaca ünlü güvenlik şirketi Kaspersky’nin siber tehdit ve saldırılara karşı denetimlerinden başarıyla geçti. Güvenliği ile tam not alan Bitexen, uluslararası teknoloji denetleme ve düzenleme şirketi Coinfirm ile Kara Para Aklamayı Önleme Protokolü (AML) üzerine de önemli bir iş birliğine imza atarak kara parayla mücadelesini farklı bir boyuta taşıdı.

İTÜ ARI Teknokent’te geliştirdiği yenilikçi teknolojilerle, Türkiye’de FinTek sektörünün öncü şirketleri arasında yer alan Bitexen Teknoloji A.Ş., dünyaca ünlü güvenlik şirketi Kaspersky’nin güvenlik denetimini başarıyla tamamladı. Denetim kapsamında; web uygulaması, iOS ve Android uygulamalarıyla beraber harici ağ altyapısının da test edildiği süreci olumlu sonuçlandırarak, siber güvenliğe yönelik başarısını bir kez daha kanıtladı. Güvenliği ile tam not alan Bitexen, dünyaca ünlü denetleme şirketi Coinfirm ile de önemli bir iş birliği yaparak, kara para aklamayla olan mücadelesinde daha da güçlendi.

Bitexen Teknoloji A.Ş. Siber Güvenlik Tehditlerini Kaspersky İle Önlüyor

Kaspersky ile hayata geçirdikleri iş birliği hakkında konuşan Bitexen Teknoloji A.Ş. CEO’su Yahya Tuğyan Erdem; ‘‘Dijital Varlık Alım Satım Platformumuz Bitexen’in, siber tehdit ve saldırılara karşı direncini test etmek için küresel alanda faaliyet gösteren kurumlarla önemli çalışmalara imza atıyoruz. Son olarak dünyaca ünlü siber güvenlik şirketi Kaspersky’nin Uygulama Güvenliği Değerlendirmesi’ni, Bitexen Teknoloji A.Ş. olarak başarıyla tamamladık. Kaspersky’nin yaptığı kapsamlı değerlendirme içerisinde web uygulaması, iOS ve Android uygulamaları ve harici ağ altyapısı yer alıyordu’’ dedi.

Kara Para Aklamayı Önleme Platformu Bitexen’in Gücüne Güç Katacak

Bitexen Teknoloji A.Ş., Coinfirm ile hayata geçirdiği iş birliği kapsamında AML (Kara Para Aklamayı Önleme) Platformunu Dijital Varlık Alım Satım Platformu’na entegre edecek. Uluslararası teknoloji denetleme ve düzenleme şirketi Coinfirm iş birliği ile gerçek zamanlı risk skor analizi, AML (Kara Para Aklamayı Önleme) uyarıları ve soruşturma sistemi, Bitexen Teknoloji’nin kara para aklama girişimlerini engellemesine ve daha iyi koruma adına işlemler hakkında hızlı bir şekilde karar almasına katkı sunacak. Böylece kötü niyetli işlemlerin giriş ve çıkışları kontrol altına alınacak. Bu da kullanıcıların daha güvenli bir sistemde işlem yapmasının önünü açacak.

“Bitexen Teknoloji Kara Para Aklamayı Önleme Platformu ile daha da güçlenecek”

Coinfirm iş birliğinin önemine yönelik konuşan Bitexen Teknoloji A.Ş. CEO’su Yahya Tuğyan Erdem, “Bitexen olarak en hassas davrandığımız noktalardan biri olan AML (Kara Para Aklamayı Önleme) üzerinde yeni adımlar atmaya ve teknolojimizi küresel anlamda kendini kanıtlamış firmalar ile geliştirmeye devam ediyoruz. En önemli ürünlerimizden biri olan Dijital Varlık Alım Satım Platformumuz Bitexen, gelişimini emin adımlarla sürdürüyor. Coinfirm firması tarafından geliştirilen AML (Kara Para Aklamayı Önleme) Platformu’nun platformumuza entegre edilmesiyle birlikte daha da güçleneceğiz. Coinfirm ile iş birliğimizin şirket olarak kurumsal büyümemize katkı sağlayacağına inanıyoruz” dedi.

Kullanıcılar dijital paralar ve piyasalar hakkında merak ettiklerine Bitexen Akademi üzerinden rahatlıkla ulaşabiliyor.

EXEN Coin’e Nasıl Ulaşılır?

Dijital para yatırımcıları, Bitexen Teknoloji bünyesinde bulunan Türk yazılım mühendisleri tarafından özgün milli bir yazılım projesi olarak geliştirilen, Dijital Varlık Alım Satım Platformu Bitexen’e üyelik işlemlerini gerçekleştirdikten sonra Türkiye’nin ilk milli dijital parası olan EXEN Coin kolaylıkla ulaşıp alım satım işlemlerini gerçekleştirebiliyor.

Menşei tamamen milli olan ve faaliyetini Türkiye’de İTÜ ARI Teknokent’te gerçekleştiren Dijital Varlık Alım Satım Platformu Bitexen’de, yatırımcılar EXEN Coin ile birlikte 100’ün üzerinde dünya piyasalarında yer edinmiş ve kabullenilmiş dijital paraları takip edebiliyor. Bunun yanı sıra Bitexen Dijital Varlık Alım Satım Platformu üzerinden kullanıcılarını bilgilendirmek ve bilinçlendirmek amacıyla Bitexen Akademi başlığı altında sunulan dijital paralar ve piyasaları hakkında makale ve bültenlere rahatlıkla ulaşabiliyor.

Bitexen Teknoloji A.Ş. Hakkında

2018 yılında İTÜ ARI Teknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde kurulan Bitexen Teknoloji A.Ş., geliştirdiği yenilikçi teknolojilerle, Türkiye’de fintek sektörünün öncü şirketleri arasında yer alıyor. Türkiye’nin ilk milli Coin’i olan EXEN Coin’i sektöre sunan şirket, Türkiye’nin en geniş ürün çeşitliliği ve işlem imkânı sunan Dijital Varlık Alım-Satım Platformu Bitexen ile kullanıcılarına hizmet veriyor.