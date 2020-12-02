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    Bitki karantinası tazminat desteği belli oldu

    Bitki karantinası tazminat desteği kapsamında bu yıl çiftçilere, fındıkta kilogram başına 15 lira, kayısı ve şeftali gibi taş çekirdekli meyvelerde ise 3 lira destek verilmesi kararlaştırıldı.
    • AA
    • 02.12.2020 - 10:40
    • Güncelleme : 02.12.2020 - 10:55
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    Bitki karantinası tazminat desteği belli oldu

    Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Bitki Karantinası Tazminatı Desteği Uygulama Tebliği, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

    KARANTİNA TEDBİRLERİ ALAN ÜRETİCİLERİN DESTEKLENMESİ AMAÇLANIYOR

    Tebliğ, bitkisel üretimin geliştirilmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması, zararlı organizmaların ülkeye bulaşmasının engellenmesi, mevcut olanların eradikasyonu ve mücadelesinin yapılarak yayılmasının önlenmesi, bulaşık alanda karantina tedbirleri alınan üreticilerin desteklenmesi amacıyla hazırlandı.

    Buna göre, bitki karantinası tazminat desteği kapsamında, fındıkta yasaklama süresi olan 4 yıllık ürün bedeli için aynı alan kapsamında bir kereye mahsus kilogram başına 15 lira destekleme ödemesi yapılacak.

    KİLOGRAM BAŞINA 3 LİRA DESTEK

    Kayısı, şeftali, nektarin, erik, kiraz, badem, vişne gibi ağaçları içeren taş çekirdekli meyveler için ise yasaklama süresi olan 3 yıllık ürün bedeli karşılığı aynı alanda bir kereye mahsus kilogram başına 3 lira destek sağlanacak.

    Tazminat ödemeleri, turunçgil uzun antenli böceğinde alan miktarı, şarka virüsünde ağaç sayısı üzerinden hesaplanarak yapılacak.

    BAŞVURULAR 26 ŞUBAT 2021'E KADAR

    Bu yılın başından itibaren üretim alanında turunçgil uzun antenli böceği veya şarka virüsü tespit edilen üreticilerin, 26 Şubat 2021'e kadar başvuru dilekçesiyle kayıtlarının bulunduğu Tarım ve Orman Bakanlığının il ve ilçe müdürlüklerine başvurması gerekiyor.

    Bitki karantinası tazminat desteği belli oldu #1

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