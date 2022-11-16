Bitlis OSB, 7 bin kişiye istihdam sağlayacak

Bitlis'te artık terör konuşulmuyor, kurulan OSB'ler ve yeni açılan istihdam alanları konuşuluyor.

Bitlis, genç nüfusu ve lojistik özellikleri nedeni ile yatırımcıların ilgisini çekiyor.

Bitlis ayrıca yatırım teşvikleri destekleme programlarında avantajlı iller arasında yer alıyor.

55 parselin tamamı doldu



Bitlis'te 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB), devletin sağladığı desteklerle fabrikalar için tahsis edilen 55 parselin tamamı doldu, yatırımcılara yeni yer temini için çalışma başlatıldı.

Bu arsalardan 34'ünde kurulan fabrikalarda 3 bin 100 kişiye istihdam yaratıldı.

Huzur ve güven ortamının da sağlanmasıyla bölgeye yatırım yapmaya başlayan iş insanları, organize sanayi bölgesinde kendilerine tahsis edilen arsalarda fabrikalarını kurdu.

Hatta ikinci OSB için projeler şimdiden başlatıldı.

Bitlis'te terör değil istihdam konuşuluyor

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, huzur ve güven ortamıyla kentte artık terörü konuşmadıklarını, yatırımların ve önemli projelerin gündemlerinde olduğunu anlattı.

"21 fabrika da gelecek yıl üretime başlayacak"

AA'nın haberine göre, kente son zamanlarda çok sayıda yatırımcının geldiğini anlatan Çağatay, "4 yıl öncesine kadar boş bir arazi olan birinci OSB'mizdeki 55 parseli bölgemize gelen yatırımcılara tahsis ettik. 1. OSB'de faal olan 34 fabrikada 3 bin 100 kişi çalışıyor. 21 fabrika gelecek yıl faaliyet gösterecek. 55 parselin tamamında çalışan sayısı 7 bin kişi olacak. Bu projeler kentimizde işsizliğin azalmasına katkı sağlayacak. Gençlerimiz kendi illerinde çalışma imkanı bulacak." diye konuştu.