Bitlis'e pomzadan yıllık 3 milyarlık gelir Türkiye'nin pomza madeni rezervinin yüzde 70’ine sahip olan Bitlis’te günde 250 kamyon beyaz altın ihraç ediliyor.

İHA

Türkiye'nin pomza ve perlit rezervinin büyük kısmının bulunduğu Bitlis’te, beyaz altın olarak tabir edilen pomza madeni kent ekonomisine büyük katkı sağlıyor.

İnşaat, ısı ve ses yalıtımında kullanılan bu iki madenin katma değeri yüksek endüstriyel ürünlere dönüştürülmesi ve kent ekonomisine katkısının artırılması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Yıllık 3 milyon ton pomzanın işlendiği kentte yaklaşık 3 milyon ton hammadde ise yurt içi ve yurt dışına ihraç ediliyor.

10 bin kişiye istihdam sağlanıyor

İl genelinde madeni işleyen yaklaşık 40 bims fabrikasının bulunduğu kentte bu maden sayesinde 10 bin kişiye ise istihdam sağlanıyor.

Kent ekonomisi için oldukça önemli bir maden olan pomza ve bimsten günlük 5 milyon, yıllık ise 3 milyarlık bir ekonomik gelir elde ediliyor.

Dünya genelinde sadece sayılı birkaç ülkede bulunan ve bu ülkelerde de her geçen gün tükenme noktasına gelen altın değerindeki madenin değeri her geçen gün artıyor.

Dünya rezervinin yüzde 40'I Türkiye'de

Dünyada bulunan toplam rezervin yüzde 40’ı Türkiye’de bulurken, Türkiye’deki rezervin ise yüzde 70’i Bitlis’te bulunuyor.

Türkiye ve dünyadaki sınırlı sayıdaki maden rezervinin büyük bölümüne sahip olan Bitlis, şu an için sadece belli sektörlerde kullanılan bu madeni katma değeri yüksek endüstriyel ürünlere dönüştürerek, kent ekonomisine olan katkısını artırmayı hedefliyor.

Hafif ve tasarruflu olması nedeniyle bölgede inşaat sektöründe de kullanılan değerli maden için kolları sıvayan Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası, Bitlis Eren Üniversitesi ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ile ortak çalışmalar yürütüyor.

Özellikle son dönemde artan enerji maliyetleri ve tekelleşmeye bağlı olarak artan çimento maliyetleri nedeniyle zor günler geçiren sektör destek bekliyor.

"Lojistik merkezi kurulmalı"

Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası (TATSO) Başkanı Bilal Adabağ, madenle ilgili şunları söyledi:

Sektördeki üreticilerimizin en büyük sıkıntısı özellikle enerji maliyetleri ve bunun yanında çimento girdi maliyetleridir. Çimentonun maalesef bu bölgedeki fiyatlarının rekabet dışı olması, her firmanın bölgeye çimento vermemesi ve sektörde oluşan tekelleşme nedeniyle buradaki firmalarımızı sıkıntıya sokuyor. Pomzacılarımız bu konuda bir hayli mağdur. Bu nedenle bu önemli madenden yeteri kadar katma değer elde edemiyor ve değerlendiremiyoruz. Oysaki 11 ilimizi etkileyen son asrın depreminde kaliteli ve hafif yapıların ne kadar önemli olduğunu bir kez daha yaşayarak gördük.



Kentte yaklaşık 40 bims üreticisinin olması ve yanı sıra ufak işlemlerle birlikte 10 bin kişiye istihdam sağlıyor olması sektörün ne kadar önemli olduğunu ortaya koymaktadır. Bunun yanında bims ve pomza toplamında yılda yaklaşık 3 milyar ekonomik gelir sağlaması oldukça önemli. Fakat bunun teşviklerle, enerji destekleriyle bu üreticilerimize destek sağlanması gerekmektedir. Maliyetleri aşağılara çekmek ve madeni iç bölgelere de satabilmek adına bu konuyla ilgili güdümlü projelere ihtiyaç var. Bunun yanı sıra özellikle lojistik merkezinin burada acil olarak kurulması gerekmektedir.

"Cüzi fiyata satıyoruz"

Pomzanın bölgenin en önemli madenlerinin başında geldiğini kaydeden Adabağ, şu ifadeleri kullandı: