Bitlis'te 30 yıllık değirmende doğal un üretimi devam ediyor

Tüm üretim birimlerinde yeni teknolojiler devrede iken eski doğal yollarla yapılan üretimin de tadı, albenisi bir başka oluyor.

Bitlis’in Güroymak ilçesinde bulunan değirmende doğal yollardan üretim devam ediyor.

İlçedeki bu değirmenin ürünleri de civar köylerdeki halk tarafından da kullanılıyor.

Değirmende mısır, arpa ve buğday öğütülüyor

İHA'nın haberine göre, kuruluşundan bu yana 30 yılı geride bırakan değirmen, ilçe merkezindeki çiftçilerin ve köylülerin kendi mahsulleri olan arpa, mısır ve buğdayları öğüterek, un haline gelmesi için sorunsuz bir şekilde dönmeye devam ediyor.

"Günde ortalama 300 teneke ürün üretiyoruz"

Mesleği babasından öğrendiğini söyleyen değirmenin sahibi Mehmet Şalışlıoğlu, “Değirmenimizde günde ortalama 300 teneke ürün üretiyoruz. Un, köftelik ve dolmalık bulgur, arpa, tavuk yemi üretimi yapıyoruz.





50 kilogramlık torba 430 lira

Ürünlerimiz 50 kilogramlık torbalarda 430 lira ile satışa sunuyoruz. Buğday son zamanlarda pahalandığından dolayı üretimde sıkıntı yaşıyoruz. Eskiye göre satışlarımızda baya bir azalma oldu. Babamda kalma; aşağı yukarı 30 yıllık geçmişi var. Ben, babamdan öğrendim bu mesleği. Biz elimizden geldiğince devam ettirmeye çalışıyoruz. İnşallah bu şekilde devam ettireceğiz.” dedi.

















