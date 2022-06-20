Petrol
113.47
0.31%
Euro
18.2305
0.25%
Dolar
17.316
-0.05%
Altın
1.026
0.15%
Borsa
2533
0.00%
Bitcoin
349.790
8.15%
BTXN Coin
8.44
13.44%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 24 C

    Bitlis’te buğday tarlalarında ZİHA ile tarımsal ilaçlama yapıldı

    Zirai ilaçlama hava aracı olarak tasarlanan ZİHA'larla daha sağlıklı ve hızlı sonuç alınıyor. İnsan elinin ulaşması zor arazilerde de ilaçlama verimini artırıyor.
    • 20.06.2022 - 09:27
    • Güncelleme : 20.06.2022 - 10:13
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bitlis’te buğday tarlalarında ZİHA ile tarımsal ilaçlama yapıldı

    Artık çiftçiler de teknolojinin nimetlerinden yararlanıyor. Bitlis’teki çiftçiler, teknolojiye ayak uydurarak zirai ilaçlama hava aracı (ZİHA) ile tarım alanlarında ilaçlama yapıyor. Bu yöntem ile aynı anda daha fazla alan ilaçlanıyor ve ekin zarar görmüyor.

    Akıllı tarım uygulamaları destekleniyor

    İHA'nın haberine göre, "Kırsal Kalkınma Desteklenmesi Programı Kırsal Altyapı Yatırımları B İş Planı" çerçevesinde akıllı tarım uygulamaları alt başlığında desteklenen ZİHA ile çiftçiler, hem iş gücünü hafifletmiş olacak hem de zaman kaybını önlemiş olacak.

    ZİHA, buğday tarlasında pas hastalığına karşı ilaçlama yaptı

    Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yüzde 50 hibe desteği verdiği ZİHA ile çiftçi Halil Süleymanoğlu, buğday tarlalarında pas hastalığına karşı ilaçlama yapıyor.

    Traktör tekerlekleri tarım arazisine zarar veriyordu

    Konuyla ilgili Bitlis İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “Traktör ile yapılan zirai mücadelede, traktör tekerlek iz genişliğinden dolayı ürünlerde yüzde 3’e varan kayıpların oluştuğu, iş gücü ve zaman kaybının çok olduğu, makine ekipman amortismanlarıyla beraber bu yöntemin ekonomik anlamda rantabl olmadığını, ancak ZİHA ile yapılan mücadele yönteminde bu risklerin ortadan kaldırıldığı, yöntemin daha pratik ve ekonomik olduğunu tespit ettik.” denildi.

    "Günde 700 dekar alanı fazladan ilaçlıyoruz"

    Bitlis’in Ahlat ilçesinde çiftçilik yapan Halil Süleymanoğlu ise, bu şekilde günde 700 dekar alanı fazladan ilaçladıklarını belirtti.

    Bitlis’te buğday tarlalarında ZİHA ile tarımsal ilaçlama yapıldı #1

    "ZİHA'dan önce yapılan ilaçlama ekine zarar veriyordu"

    Süleymanoğlu, “Biz bu ZİHA’lardan önce traktörlerle ekinlerimizi ilaçlıyorduk. Bu şekilde ilaçlama yaparken büyük bir zarar yaşıyorduk. Traktörün ekinlere ve toprağa verdiği zararlardan dolayı büyük bir sıkıntı yaşıyorduk. Bunları bertaraf etmek için ZİHA kullanmayı tercih ettik. Hem de bu şekilde teknolojiden faydalanmak istedik. Ekinlerimizi hem zamansal hem de çok güzel bir kalitede ilaçlamış olduk.

    Bitlis'te ilk ZİHA kullanımı

    Biz bunu Bitlis’te ilk yaptık. Bundan sonra bütün arkadaşlara bunu öneriyoruz. Daha önce günde 200-300 dekar ancak ilaçlama yapabiliyorduk ama şimdi ZİHA ile günde 1.000 dekar alanda ilaçlama yaptık.” dedi.

    Bitlis’te buğday tarlalarında ZİHA ile tarımsal ilaçlama yapıldı #2


    İlginizi Çekebilir

    İran, Bitcoin madenciliğini yeniden yasaklıyor
    Teknoloji

    İran, Bitcoin madenciliğini yeniden yasaklıyor

    Düzenli kripto getirileri için ücretsiz kaydolun!
    CryptoTrader

    Düzenli kripto getirileri için ücretsiz kaydolun!

    İzmir'de ölümlü trafik kazası kamerada
    3. Sayfa

    İzmir'de ölümlü trafik kazası kamerada

    Görüş Bildir