Bitlis'te yetişen çiriş otu tezgahlarda 17 liradan alıcı buluyor Anadolu'nun belirli bölgelerinde yetişen şifalı otlardan birisi de Bitlis'te yetişen "çiriş otu". Yöresel yemeklere tat veren bu otun şimdi toplanarak satılma zamanı.

İHA

Çiriş otu, Bitlis’in Güroymak ilçesinde yetişiyor.

İlkbaharın gelişiyle birlikte doğada kendiliğinden yetişen ve şifa kaynağı olarak bilinen çiriş otu çarşı pazarda satışa çıktı.

Mart ve nisan aylarında toplanıyor

Mart ve nisan aylarında dağlardan toplanan çiriş otu, birçok pazarcının da geçim kaynağı oluyor.

Kilosu 17 lira

Kırsal alandan binbir zahmetle toplanan ot, merkezdeki bazı noktalara getirilerek kilosu 17 liradan satışa sunuluyor.

Ot yemeklerde kullanılıyor

Çorba, pilav, börek ve sulu yemeklerde kullanılan çiriş otunun, birçok hastalığa da şifa kaynağı olduğu ifade ediliyor.

Ot şifalı

Çiriş otunun bağırsaklara, mideye ve kansere iyi geldiğini söyleyen pazarcılar, otun özelliklerini şöyle paylaştı: