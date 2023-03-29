Bitlis'te yetişen çiriş otu tezgahlarda 17 liradan alıcı buluyor

Çiriş otu, Bitlis’in Güroymak ilçesinde yetişiyor.
İlkbaharın gelişiyle birlikte doğada kendiliğinden yetişen ve şifa kaynağı olarak bilinen çiriş otu çarşı pazarda satışa çıktı.
Mart ve nisan aylarında toplanıyor
Mart ve nisan aylarında dağlardan toplanan çiriş otu, birçok pazarcının da geçim kaynağı oluyor.
Kilosu 17 lira
Kırsal alandan binbir zahmetle toplanan ot, merkezdeki bazı noktalara getirilerek kilosu 17 liradan satışa sunuluyor.
Ot yemeklerde kullanılıyor
Çorba, pilav, börek ve sulu yemeklerde kullanılan çiriş otunun, birçok hastalığa da şifa kaynağı olduğu ifade ediliyor.
Ot şifalı
Çiriş otunun bağırsaklara, mideye ve kansere iyi geldiğini söyleyen pazarcılar, otun özelliklerini şöyle paylaştı:
Baharın gelmesiyle birlikte de ilk aylarda çiriş otu, ışgın, kenger gibi otlar bizim bölgemizdeki dağların yüksek kesimlerinde yetişiyor. Genelde yöre insanımız, bu otları toplayıp kendi evlerinde yiyecek olarak kullanıyor. Bizler de çarşı pazarda bunları satarak geçimizi sağlamaya çalışıyoruz. Şu an ilk etapta çiriş otu yetiştiği için onu getirip satıyoruz. Önümüzdeki haftalarda ise ışgın ve diğer otlar yetişince getirip satacağız. Bu otun yanında yetişen diğer otlar, genelde insanımız tarafından yöresel yemeklerde kullanılıyor.