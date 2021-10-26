Blokzincir tabanlı dijital Türk Lirası 2022'de hayata geçirilecek

Tüm dünyayı saran ve ticaretinin devamlılığı için tüm ülkeleri sisteme dahil eden kripto paralarla ilgili daha önce dijital Türk Lirası gündeme gelmişti. Şimdi de hayata geçirileceği tarih belirlendi.

Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre, mevcut ve ileri teknolojilerin dijital Türk Lirası gereksinimlerine uygunluklarına yönelik araştırma ve geliştirme çalışmalarına devam edilecek.

DİJİTAL TÜRK LİRASI ÖNÜMÜZDEKİ YIL UYGULAMAYA GEÇİYOR

Çalışmaların sonucunda da blokzincir tabanlı dijital Türk Lirası’nın gelecek yıl uygulamaya konulması hedefleniyor. Bu hedefin gerçekleştirilebilmesi için ülke iş birlikleri tesis edilecek ve çalışmalar sürdürülecek.

MERKEZ BANKASI PİLOT TESTLER YAPACAK

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Dijital Türk Lirası Araştırma Geliştirme Projesi birinci faz pilot bulguları doğrultusunda, daha yaygın ve geniş katılımlı ileri aşama pilot testler yapılacak. Mevcut ve ileri teknolojilerin dijital Türk Lirası gereksinimlerine uygunluklarına yönelik araştırma ve geliştirme çalışmaları devam edecek.

ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TEST ÇALIŞMALARI YÜRÜTÜLECEK

Programlanabilir para ve çevrim dışı ödemeler katman servislerine yönelik teknolojik altyapı oluşturularak araştırma, geliştirme ve test çalışmaları yapılacak. Dijital Türk Lirası sisteminin ilgili diğer sistemlerle entegrasyon çalışmalarına başlanacak.

ASELSAN, HAVELSAN VE TÜBİTAK-BİLGEM İLE İKİLİ MUTABAKAT ZABITLARI İMZALANDI

Merkez Bankası geçen ay, ASELSAN, HAVELSAN ve TÜBİTAK-BİLGEM ile ikili mutabakat zabıtları imzalamış ve ardından “Dijital Türk Lirası İşbirliği Platformu” oluşturulmuştu. Projeye ilişkin stratejik ve kritik teknolojilerin ön uygulama testlerinin yapılacağı birinci faz bulguları ışığında, platformun yeni katılımlarla genişletilmesi planlanıyor.

DİJİTAL TÜRK LİRASI AĞI OLUŞTURULCAK

Birinci faz pilot uygulama çalışmaları kapsamında TCMB nezdinde prototip “Dijital Türk Lirası Ağı” tesis edilerek teknoloji paydaşları ile dar kapsamlı ve kapalı devre pilot uygulama testleri gerçekleştirilecek.

Blokzincir teknolojisi, dağıtık yapıların ödeme sistemlerinde kullanımı, anlık ödeme sistemleri ile entegrasyon gibi başlıklarda dijital Türk Lirası Ar-Ge projesi kapsamında çeşitlilik gerektirebilecek testlerin yapılması da planlanıyor.

ULAŞTIRMA VE GÜMRÜK HİZMETLERİNDE BLOKZİNCİR ALTYAPI ÇALIŞMALARI TAMAMLANACAK

Bununla birlikte, blokzincir uygulamalarının yaygınlaştırılmasına yönelik ulaştırma ve gümrük hizmetlerinde gerekli hukuki ve fiziki altyapı çalışmaları tamamlanacak.

Blokzincir teknolojisinin gümrük ve lojistik süreçlerinde uygulama örnekleri incelenerek, mevcut sistemlerle uygulanabilirliği ve entegrasyonu için değerlendirme ve analiz çalışma ve projeler yürütülecek.