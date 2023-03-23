Bloomberg: Millet İttifakı'nda ekonominin başında Ali Babacan istenmiyor ABD'li medya kuruluşu Bloomberg'in yayınladığı analiz haberde Millet İttifakı'nın seçimleri kazanması durumunda ekonominin Ali Babacan'a değil, İyi Partili Bilge yılmaz'a emanet edileceğini yazdı.

Haber Merkezi

14 Mayıs seçimlerine 52 gün kaldı...

Muhalefette kavgalı adaylık sürecinden sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aday olarak ilan edildi...

İyi Parti'deki büyük Kılıçdaroğlu rahatsızlığına, HDP-CHP ilişkisi de eklendi.

Tüm bu tartışmalar arasında devam eden süreçte bakanlık pazarlıkları da devam ediyor.

Bu pazarlıklar, ABD'li medya kuruluşu Bloomberg'e konu oldu.

14 Mayıs'ta Millet İttifakı'nın seçimi kazandığı bir senaryo üzerine kaleme alınan yazıda, ekonomi yönetiminde kimi görev yapacağı kulisine yer verildi.

Ekonomi Babacan'a değil Bilge Yılmaz'a emanet edilecek

"Bir Wharton Profesörü Seçimlerden Sonra Türkiye Ekonomisinde Devrim Sözü Verdi" başlıklı yazıda, ekonomide DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın değil, İyi Partili Bilge Yılmaz'ın sözünün geçeceğine işaret edildi.

Pennsylvania Üniversitesine'ne bağlı Wharton İşletme Yüksekokulu'na (Wharton Business School) profesörlük yapan Yılmaz, 1 yıllık Türkiye gezisinin ardından İyi Parti ile siyasete atılmıştı.

Yılmaz'ın siyasete atılması ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener tarafından İyi Parti Ekonomi Politikaları Başkanı yapılarak ön plana çıkartılmasından sonra, Ali Babacan başta olmak üzere diğer patilerdeki ekonomi kurmayları ile sürtüşmeler yaşanabileceği yorumları yapılmıştı.

Haberi Twitter'da paylaştı

Yılmaz ile de yapılan görüşmeden hareketle kaleme alınan yazıda, Yılmaz'ın ekonomiye dair gelecek perspektifine de yer verildi.

Söz konusu haber Bilge Yılmaz tarafından sosyal medyada da paylaşıldı.