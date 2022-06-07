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    BM, gıda krizine karşı uyardı

    "Açlık ülkelerin istikrarını tehdit ediyor" diyen BM, gıda krizine dikkati çekti.
    • 07.06.2022 - 08:51
    • Güncelleme : 07.06.2022 - 08:55
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    BM, gıda krizine karşı uyardı

    Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile Dünya Gıda Programı (WFP), açlığın düzinelerce ülkede istikrarı tehdit etmesi sebebiyle bir açıklama yaparak, geniş çaptaki gıda krizine karşı uyarıda bulundu.

    AA'nın haberine göre, FAO ve WFP ortak yazılı açıklama yaptı.

    Rusya Ukrayra savaşının getirdiği tehditlere değinin açıklamada aşırı hava koşulları, ekonomik şoklar ve koronavirüs salgınının kalıcı etkilerinin, milyonlarca insanı açlığa ve yoksulluğa ittiği belirtildi.

    Gıda ve yakıt fiyatları arttı

    Açıklamaya göre dünyada gıda ve yakıt fiyatlarındaki artış da ülkeleri istikrarsızlığa götürdü.

    "Durum kötüye gidiyor"

    Açıklamada, pek çok ülkede gıda ve yakıt fiyatlarının artmasına yol açan Ukrayna'daki savaşın dalga dalga gelen etkileriyle durumun daha kötüleştiği kaydedildi.

    Somali

    20 sıcak nokta

    FAO ve WFP'nin Eylül 2022'ye kadar açlığın kötüleşmesini beklediği 20 sıcak nokta arasında Etiyopya, Nijerya, Güney Sudan, Yemen, Somali, Afganistan gibi açlık kategorisinde durumu "felaket" seviyesinde olan yerlerin bulunduğu ifade edildi.


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