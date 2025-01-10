BM küresel ekonominin büyümesinden endişeli

AA

Birleşmiş Milletler (BM), küresel ekonomik büyüme ile ilgili endişelerini dile getiren bir rapor yayınlayarak, belirsizliğin sürmesi nedeniyle küresel büyümenin durgun kalacağı uyarısında bulundu.

BM, bu yıl 2024'e kıyasla değişmeyerek yüzde 2,8'de kalacağının öngörüldüğünü belirtti.

Birleşmiş Milletler, düşük enflasyon ve parasal genişlemenin rahatlama sağladığını ancak ticari gerilimler, yüksek borç yükleri ve jeopolitik risklerin görünümü belirsizleştirdiğini bildirdi.

2025 BEKLENTİ RAPORU YAYINLANDI

BM, Dünya Ekonomik Durumu ve Beklentiler (WESP) 2025 raporunu açıkladı.

Raporda, küresel ekonomik büyümenin bu yıl 2024'e kıyasla değişmeyerek yüzde 2,8'de kalacağının tahmin edildiği, 2026'da da yüzde 2,9 olmasının beklendiği aktarıldı.

Küresel ekonominin, bir dizi şoka karşı direnç gösterdiğine işaret edilen raporda, ancak büyümenin, zayıf yatırım, durgun verimlilik artışı ve yüksek borç seviyeleriyle kısıtlandığı ve salgın öncesi yüzde 3,2 olan ortalamanın altında kaldığı vurgulandı.

"AB BÜYÜYECEK"

ABD'de 2024'te yüzde 2,8 olduğu tahmin edilen ekonomik büyümenin, iş gücü piyasasının yumuşaması ve tüketici harcamalarının yavaşlaması nedeniyle bu yıl yüzde 1,9'a düşeceğinin öngörüldüğü aktarılan raporda, Avrupa Birliği'nde ise büyümenin geçen yılki yüzde 0,9 seviyesinden 2025'te yüzde 1,3'e çıkacağı kaydedildi.

Raporda, bu yıl Çin'de yüzde 4,8, Hindistan'da yüzde 6,6, Fransa'da yüzde 0,8, Almanya'da yüzde 0,3 ve Birleşik Krallık'ta yüzde 1,2 büyüme öngörüldüğü belirtildi.

TÜRKİYE'NİN EKONOMİK BÜYÜMESİ TAHMİNİ

Raporda, Türkiye ekonomisinin 2024'te yüzde 3 büyüdüğünün tahmin edildiği, 2025'te yüzde 3,1 ve 2026'da yüzde 3,5 büyümesinin beklendiği aktarıldı.

TÜRKİYE'NİN ENFLASYON TAHMİNİ

Ülkede enflasyonun 2025'te yüzde 43,9 ve 2026'da yüzde 21,6 olacağı tahmin edilen raporda, enflasyondaki düşüşle birlikte 2025'te para politikasında bir miktar gevşeme öngörüldüğü bildirildi.

TÜRKİYE'DE ENFLASYONİST BASKILARIN AZALMASI BEKLENİYOR

Raporda, hükümetin, enflasyonu düşürmek için uyguladığı mali konsolidasyon tedbirlerinin bu yıl mali açığın daraltılmasına yardımcı olması ve enflasyonist baskıları azaltmasının beklendiği kaydedildi.