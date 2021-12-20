BM: Küresel mal ticareti 3'üncü çeyrekte düştü

Koronavirüs Omicron varyantının küresel mal ticaretini olumsuz etkilemesi DTÖ raporlarına yansıdı.

Birleşmiş Milletler (BM) Ticaret ve Kalkınma Konferansı, küresel mal ticareti, tedarik zinciri kesintileri, üretim için ara mal kıtlığı ve koronavirüs vakalarının etkisiyle yılın üçüncü çeyreğinde 2020’nin aynı çeyreğine göre yüzde 0,8 düştü.

KÜRESEL TİCARET 4 ÇEYREKTİR BÜYÜMESİNE RAĞMEN SON ÇEYREKTE GERİLEDİ

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD), 2021’in üçüncü çeyreğine ilişkin küresel mal ticaret verileri raporunu açıkladı. Buna göre, küresel mal ticaret hacmi 4 çeyrektir güçlü bir şekilde büyümesinin ardından üçüncü çeyrekte yüzde 0,8 azaldı.

KORONAVİRÜS BÜYÜME ORANLARINI AŞAĞIYA ÇEKEBİLİR

Küresel mal ticaretinin, üçüncü çeyrekte "tedarik zinciri kesintileri, üretim için ara mal kıtlığı ve artan koronavirüs vakalarının" etkisiyle düştüğü vurgulanan raporda, koronavirüs endişeye neden olan Omicron varyantının ortaya çıkmasının küresel ticaret için 2021 yılı büyüme oranını aşağı çekme riskini artırdığı belirtildi.

"TİCARET BÜYÜME TRENDİNİ KORUYOR"

Raporda, "Ayrıca, DTÖ'nün Mal Ticareti Barometresi 2021'in son aylarında ticaret büyümesinde bir ivme kaybı sinyali vermiş olsa da hâlâ büyüme trendini koruyor.” ifadesine yer verildi.

DTÖ, küresel mal ticaretinin bu yıl için yüzde 10,8 ve gelecek yıl da yüzde 4,7 büyümesini bekliyor.