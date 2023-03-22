BM: Türkiye'deki depremler tarım ve gıdada 6,7 milyar dolarlık kayba neden oldu Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaşanan hasarın maliyeti ile ilgili çeşitli kurumlar rakamları ortaya koyarak açıklamalar yapmaya devam ediyor. BM de depremlerin yol açtığı kayba, tarım ve hayvancılık alanındaki zarara dair öngörülerini paylaştı.

Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), dünyada yaşanan doğa olaylarının sonunda gerçekleşen kayıplarda, küresel gıda riskini azaltmak için raporlar üretiyor.

"FAO depremden etkilenen sahalardaydı"

Ankara'dan iki haftada bir düzenlenen BM basın toplantısına katılan FAO Türkiye Temsilcisi Viorel Gutu, örgütün depremlerden bu yana etkilenen illerde sahada olduğunu belirtti.

Ayrıca FAO'nun, Strateji ve Bütçe Başkanlığı ve Tarım ve Tarım Bakanlığı ile yakın iş birliği içinde çalıştığını da belirtildi.

"Hayal bile edilemeyecek bir yıkım"

Gutu, "FAO'nun ilk etki değerlendirme raporu, depremlerin 11 ilde 14,6 milyon insanı etkileyerek hayal bile edilemeyecek bir yıkıma neden olduğunu gösterdi." dedi.

"6,7 ​​milyar dolarlık kayıp ve hasar"

FAO'nun Türkiye temsilcisi, salı günü yaptığı açıklamada, Türkiye'de 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin mahsul, hayvancılık, gıda stokları ve tarımsal altyapı ve varlıklarda 6,7 ​​milyar dolarlık kayıp ve hasara neden olduğunu söyledi.

"Türkiye'nin tarımsal üretiminin yüzde 20'si deprem bölgesinden karşılanıyordu"

FAO'ya göre, Türkiye'nin tarımsal üretiminin yüzde 20'sini, tarımsal GSYİH'nın yüzde 15'ini, tarım ve ormancılık ihracatının yüzde 18,7'sini gerçekleştiren bu 11 il, iç tüketim ve ihracata önemli katkı sağladı.

En çok etkilenen il ve ilçelere öncelik

Viorel Gutu, depremde yaşanan zararı karşılama noktasında kurumlarının da devreye gireceğini şu sözlerle belirtti:

FAO'nun bu zorlukların üstesinden gelmek için en çok etkilenen dört il olan Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Malatya ile Gaziantep'teki iki ilçede ihtiyaçlara öncelik vermek ve acil destek sağlamak için bir çerçeve geliştirdiğine dikkat çekerek, orta ve uzun vadede organizasyon, odağını müdahaleden proaktif olarak tarımsal gıda sistemlerini ve kırsal geçim kaynaklarını sürdürme, eski haline getirme ve iyileştirmeye kaydıracaktır.

"FAO yenilikçi yaklaşımları teşvik edecek"

Gutu, bu aşamaları geçmek ve planlarda başarılı olmak için FAO'nun yenilikçi yaklaşımları teşvik edeceğini ve teknoloji ile iklim dostu tarıma yatırım yapacağını da sözlerine ekledi.