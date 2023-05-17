BM uyardı! Küresel ekonomideki büyümedeki yavaşlama daha ağırlaşacak BM, ocak ayında yayınlanan Dünya Ekonomik Durumu ve Beklentiler Raporu'nu güncelledi. Buna göre içinde bulunduğumuz yıl için büyüme tahmini arttı, gelecek yıl için olan tahmin ise azaldı.

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Birleşmiş Milletler'in (BM) güncellenen Dünya Ekonomik Durumu ve Beklentiler Raporu'nda, küresel ekonomik büyüme tahmini bu yıl için 0,4 puan artışla yüzde 2,3’e çıkarılırken, gelecek yıl için 0,2 puan düşürülerek yüzde 2,5'e çekildi.

BM, küresel ekonomide uzun süreli düşük büyüme riski öngördü.

Rapora göre, küresel ekonomi artan finansman açıkları, durgun yatırımlar ve genişleyen borç kırılganlıkları ile karşı karşıya bulunuyor.

Bu da dünyanın içinde bulunduğu koronavirüs salgınının etkileri ve Rusya-Ukrayna savaşı gibi etkenlerle sürdürülebilir kalkınmayı tehdit ediyor.

Son 10 yılın en agresif faiz artışları

BM raporuna göre, hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde yüksek seyreden enflasyon, son 10 yılın en agresif faiz artışlarına yol açarken, artan faiz oranlara rağmen, özellikle gelişmiş ekonomilerde merkez bankalarının hane halkı harcamaları ve istihdam dayanıklılığını koruyarak enflasyonu kontrol almasını zorlaştırıyor.

"Ekonomik büyümedeki yavaşlama ağırlaşacak"

Bu nedenle küresel ekonomik büyümedeki yavaşlama hızı özellikle ABD ve Avrupa Birliği başta olmak üzere en büyük ekonomilerdeki güçlü hanehalkı harcamalarının yanı sıra Çin ekonomisindeki toparlanma nedeniyle muhtemelen önceki tahminlerden daha ağır olacak.

ABD için

Bu arada, ABD için ocakta yüzde 0,4 olan büyüme tahmini güçlü hane halkı harcamalarının etkisiyle yüzde 1,1’e yükseltilen raporda, AB için de yüzde 0,2 olan büyüme tahmini yüzde 0,9’a çıkarıldı.

Çin için

Dünyanın ikinci büyük ekonomisine sahip Çin'in ekonomik büyüme tahmini ise yüzde 4,8’den yüzde 5,3’e revize edildi.

Sıkılaşan kredi koşulları ve artan dış finansman maliyetleri

Raporda, pek çok gelişmekte olan ülkeye ilişkin ekonomik büyüme beklentilerinin, sıkılaşan kredi koşulları ve artan dış finansman maliyetleri nedeniyle kötüleştiği vurgulandı.

En az gelişmiş ülkelerin büyüyeme tahmini

En az gelişmiş ülkelerin ise 2023'te ortalama yüzde 4,1 ve 2024'te yüzde 5,2 büyüyeceği tahmin edildi. Bu da BM’in BM 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nde belirlenen yüzde 7'lik büyüme hedefinin çok altında kalıyor.