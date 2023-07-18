BM'den deprem bölgesindeki tekstil sektörüne 2,5 milyon dolar BM, deprem bölgesindeki tekstil faaliyetlerine yönelik olarak istihdamı desteklemek tabanlı 2,5 milyon dolarlık program açıkladı.

AA

Kahramanmaraş merkezli depremin ardından etkilenen 11 ildeki ekonomi hayatının tekrar canlanabilmesi için uluslararası kurumlardan destekler devam ediyor.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen bölgelerde, tekstil ve ilişkili sektörlere yönelik 2,5 milyon dolarlık yeni program başlattı.

Programla birlikte 3 bin 500 kişiye istihdam sağlaması hedefleniyor. Bu amaçla mesleki eğitim programının yaygınlaştırılması hedefleniyor.

UNDP, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen yerlerde çeşitli programları uygulamaya alıyor.

Kadınlar ve diğer dezavantajlı gruplar

Bu kapsamda kadınlar ve diğer dezavantajlı grupları iş gücü piyasasına entegre etmek amaçlanıyor.

Vasıflı işçilerin diğer bölgelere göç etmesiyle oluşan akut iş gücü açığı kapatılacak

İsveç tarafından finanse edilen, Güney Kore ve Finlandiya'nın ek katkılarıyla başlayan program, depremlerin ardından vasıflı işçilerin, Türkiye'nin güney ve güneydoğusundan diğer illere göç etmesi nedeniyle oluşan akut iş gücü açığını gidermeyi hedefliyor.

500 işçiye işbaşı eğitimi verilecek

UNDP, kısa vadede 500 işçiye işbaşı eğitimi vermeyi amaçlıyor. 3 bin tekstil işçisi ile ailelerine daha genel yaşam becerileri kazandırmayı ve psikososyal destek sağlamak da programın hedefleri arasında yer alıyor.

Hatay'da Mesleki Ruh Sağlığı Merkezi kurulacak

Bu kapsamda Hatay'da Mesleki Ruh Sağlığı Merkezi kurulması da planlanıyor. İşverenlerle "insana yakışır iş" standartlarını yerine getirmeleri konusunda iş birliği öngörülüyor.

El yapımı ayakkabı üretimi desteklenecek

Hatay'da el yapımı ayakkabı üretenlerin ihtiyaçlarına özgü bir destek programı başlatılması da hedefler arasında yer alıyor.

"Hedef, mesleki eğitimi mümkün olduğunca yaygınlaştırmak"

UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton, programa ilişkin değerlendirmede bulundu.

6 Şubat depremlerinin varsayımları tepetaklak ettiğini belirten Vinton, afet bölgesinde sanayicilerin işçi bulmakta zorlandığını söyledi.

"İnsana yakışır ve sürdürülebilir iş olanakları sunulacak"

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi İlker Karataş da UNDP ile kurulan ortaklık kapsamında başlatılan girişimin, mülteciler dahil deprem nedeniyle işsiz kalan insanlara Türk hazır giyim ve tekstil sektöründe, insana yakışır ve sürdürülebilir iş olanakları yaratmayı temel aldığını bildirerek şöyle konuştu: