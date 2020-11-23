Boat Show’da 120 tekne 350 milyon liraya satıldı

Koronavirüs nedeniyle bu yıl açık havada olmasına rağmen ertelenerek yapılan organizasyonlardan Boat Show Tuzla Deniz Fuarı'nda sergilenen 150 tekneden 120'si satıldı.

Yat ve tekne sektörünün ihracattaki atılımları sürerken, aynı sektör yer aldığı İstanbul Tuzla’da gerçekleşen fuarda da başarılı sonuçlar elde etti.

Uluslararası Boat Show Tuzla Deniz Fuarı'nda 350 milyon lira değerinde 120 adet tekne satışı gerçekleşti.

Yapılan açıklamaya göre, Viaport Marina Tuzla'da beşinci kez düzenlenen fuarda ucuz seyir teknelerinden, ultra lüks mega yatlara, çevreci teknelerden, yelkenlilere, balıkçı teknelerinden katamaranlara kadar bir çok deniz aracı yer aldı.

HEDEFLENEN RAKAMDAN FAZLA SATIŞ GERÇEKLEŞTİ

Fuarda 150'den fazla tekne deniz severlerle buluştu. Türkiye'de ilk defa sergilenen lansman teknelerinin de yer aldığı fuarda hedeflenen satış rakamı aşılarak 350 milyon liraya ulaşıldı.