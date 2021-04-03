Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'dan doğalgaz müjdesi

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, ilçeye doğalgaz yatırımı için çalışma başlatıldığını belirtti.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum'un enerji ihtiyacını karşılayacak doğalgaz boru hattı çalışmalarının Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca en kısa zamanda başlatılacağını aktardı.

"DOĞALGAZ, ARTIK BODRUM'UN DA ENERJİ KAYNAĞI OLACAK"

Aras, yaptığı yazılı açıklamada, bir süredir yürüttüğü temasların karşılığını bulduğunu bildirerek "Çevre dostu, ekonomik ve temiz enerji olarak yaygın bir şekilde kullanılan doğalgaz artık Bodrum'un da enerji kaynağı olacak." ifadesini kullandı.

"ENERJİ KRİZİNE ÇÖZÜM GETİRECEK"

Aras, Bodrum halkının temel ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalarının aralıksız devam ettiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu çalışma, geçtiğimiz aylarda artan nüfus doğrultusunda ısınma amacıyla kullanılan elektrik talebinin artmasıyla yaşanan enerji krizine çözüm getirecek. Konutların ve işletmelerimizin ekonomik ve temiz enerjiye ulaşımını sağlayarak kış turizminin gelişmesine de olanak sağlayacak bu büyük yatırım için hükümetimize şükranlarımızı sunarız."