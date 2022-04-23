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    Bodrum limanına sezonun ilk kruvaziyeri yanaştı

    Ege'nin incisi Bodrum'un mavi sularına turizm sezonunun başladığının habercisi olan kruvaziyer gemilerin ilki demir attı.
    • 23.04.2022 - 15:17
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    Bodrum limanına sezonun ilk kruvaziyeri yanaştı

    Hava sıcaklıkları artmaya başladıkça tatil havasına girdiğimiz bu günlerde üstelik Bodrum'u da özleyenler için "ilk kruvaziyer  yanaştı" haberi içimizi açtı.

    Bahamalar bayraklı 230 metre uzunluğundaki "Artania" isimli kruvaziyer, 526 yolcusuyla Bordrum'da limana yanaştı.

    Turistler belde ekonomisine can katacak

    Gemiden inerek esnaftan alışveriş yapacak olan turistlerin beldeye önemli girdi sağlayacağı düşünülüyor.

    Rodos'tan gelen Mugla'nın ilçesi Bodrum'a gelen Bahamalar bayraklı 32 metre genişliğindeki kruvaziyer, Paşatarlası mevkisindeki Bodrum Yolcu Limanı'nın iskelesine yanaştırıldı.

    kruvaziyer

    Yolcuların çoğu Alman uyruklu

    Gemide çoğu Alman uyruklu 526 yolcu ile 448 personel bulunduğu öğrenildi.

    Turistler, gümrük işlemlerinin ardından sahilde yürüyüş yaptı. Bazıları taksi ve otobüslerle şehir turuna çıktı.

    kruvaziyer

    Geminin ikinci durağı Çeşme

    Gemi, Çeşme'ye gitmek üzere gece yarısından önce Bodrum'dan ayrılacak.

    Taksici Haşmet Değirmenci, güzel bir turizm sezon beklediklerini ve gemiyle gelen ilk yolcuları taşıdıklarını söyledi.

    kruvaziyer

    "Yolcu gemileri gelmeye devam edecek"

    Selahattin Yavuz ise yolcu gemilerinin gelmeye devam edeceğini belirterek, "Herkes için hayırlı ve uğurlu bir sezon olur. Herkese bol kazançlar dilerim." dedi.

    kruvaziyer

    kruvaziyer

    kruvaziyer


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