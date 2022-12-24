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    Bodrum mandalinası atak yapmaya hazırlanıyor

    Bodrum'un mandalinayla tanışmasının öyküsü 1950'li yıllarda başladı. Bodrumlular o dönemde mandalinaya büyük önem veriyordu. Şimdi azalan ilgi tekrar canlandırılmaya çalışılıyor.
    • 24.12.2022 - 14:03
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    Bodrum mandalinası atak yapmaya hazırlanıyor

    Bodrum mandalinası kokusu, aroması ve tadıyla hallerde satılan mandalinalara benzemiyor.

    Bodrum ilçesinin Ortakent, Bitez, Yalıkavak, Yalıçiftlik ve Turgutreis başta olmak üzere, birçok bölgesinde mandalina bahçesi bulunuyor.

    Bodrum mandalinasından 7-8 bin ton rekolte bekleniyor

    Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, bu yıl yarımada genelindeki mandalina bahçelerinden, 7-8 bin ton civarında ürün elde edileceğini tahmin ettiklerini bildirdi.

    "Çocukluğumuzu hep mandalina bahçelerinde geçirirdik"

    Kendisinin de mandalina bahçesinde büyüdüğünü anlatan Aras, "Mandalina çok narin bir ürün olduğu için yaz aylarında bakmak gerekiyordu. O nedenle oturduğumuz ev ilçe merkezinde, mandalina tarlamızda da yazlık evimiz vardı. Biz çocukluğumuzu hep mandalina bahçelerinde geçirirdik. Sulama, bakım ve hasadını da ailemizle birlikte yapardık." dedi.

    mandalina

    "Mandalinayı gelecek kuşaklara aktaracağız"

    Meyvenin bölge için bir ekonomik geçim kaynağı olduğunu aktaran Aras, okullarını da evlerini de mandalina sayesinde tamamladıklarını aktararak "Ağaçları bizim dedelerimiz dikti, onların ellerinden sulandı. Yıllarca mandalinaya emek verdiler. Onları bir vefa duygusuyla korumak, büyüklerimizin mirasına da sahip çıkmak istiyoruz. Gelecek kuşaklara da aktarmak istiyoruz."

    Mandalina

    mandalina


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