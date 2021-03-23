Bodrum ve Çeşme’de ev fiyatına kiralık yazlıklar

Pandeminin etkisiyle yazlık evlere talep artınca fiyatlar da yükseldi. İzmir'in Çeşme ilçesinde kiralık ev fiyatları, geçen yılla kıyaslandığında yüzde 50 ile 60 arasında arttı.

Pandemi döneminde evde geçirilen süreler arttı.

Böyle olunca da ev kiralanırken, düşünceler değişti. Artık bahçeli, giriş katı ve terası olan evler ile villalar tercih edilmeye başlandı.

Koronavirüs salgınının ardından başlayan müstakil dairelerde yaşama talebi, yazlık bölgelerdeki konut fiyatlarını artırdı.

Özellikle yaz aylarında hem temiz havadan faydalanıp hem de sakin yerlerde yaşamak isteyenler, havuzlu siteleri tercih etmeye başladı.

KORONADAN KAÇIP, ÇEŞME’YE GİTTİLER

Salgın nedeniyle evden çalışma modeline geçilmesi de yazlık bölgelere olan ilgiyi artırdı. İzmir'in Çeşme, Muğla'nın ise Bodrum, Marmaris, Fethiye ve Datça gibi ilçelerin kırsal mahallelerindeki önü deniz arkası ormanlık alanların bulunduğu arazi ile müstakil, bahçeli evler ile villalara talep arttı.

Bu talep artışına bağı olarak da fiyatlarda hatırı sayılır bir yükseliş oldu.

Pandemi ve geçen 30 Ekim'de meydana gelen ve yıkıma da neden olan 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından İzmir'in turistik ilçesi Çeşme, 12 ay süresince yoğun talep gören yazlık yerlerden biri oldu.

Kiralık ev fiyatları, geçen yılla kıyaslandığında yüzde 50 ile 60 arasında arttı.

1 MİLYON LİRAYA KİRALIK VİLLA

Ortak havuzlu bir sitede haziran, temmuz, ağustos aylarını kapsayan sezonluk kira bedeli 350 bin liradan başlayıp 750 bin liraya kadar çıkıyor.

Pandemi süreciyle birlikte 185 bin olan nüfusu 750 binlere yükselen Bodrum'da ise evler 100 bin lira ile 1 milyon lira arasında kiralanabiliyor.

Marmaris'te ise günlük olarak kiraya verilen bu villaların fiyatları 1000 lira ile 5 bin lira arasında değişiyor.

“İZMİR'DEKİ SATILIK BİR EV FİYATINA BURADA KİRALIK EV VERİYORUZ”

Kiralık ev fiyatlarının Çeşme'de yükseldiğini açıklayan gayrimenkul danışmanı Serhat Önyer, gelir düzeyi orta sınıfta olanlar için ilçedeki fiyatların zorlayıcı olduğunu kaydetti.

İstanbul otoyolunun yapılmasıyla beraber, İzmir'in yanı sıra özellikle Bursa ve İstanbul'dan talep gördüklerini söyleyen Önyer, konumuna göre fiyatı yüzde 50 artan konutların bulunduğunu ifade etti.

Çeşme'de gayrimenkul danışmanı Hürriyet Doğan, Alaçatı'daki ortak havuzlu bir sitede müstakil bir evin kiralık afişini astıklarını belirtip, 3 banyo ve 4 odalı evin sezonluk 165 bin liraya kiraya verildiğini söyledi.

Doğan, aynı çevrede ortak havuzlu sitelerde rakamların 150 bin liradan başlarken Mamurbaba mevkisine gidildikçe rakamların 750 bin liraya kadar çıktığını kaydetti.

Geçen yılla kıyaslandığında kira fiyatlarında yüzde 50 ve 60 arasında bir artış olduğunu ifade eden Doğan, "İnsanlar pandemi ve depremden dolayı buraya akın ettiği için maalesef rakamlar yükseldi. İzmir'deki satılık bir ev fiyatına burada kiralık ev veriyoruz. Ilıca Boyalık Mamurbaba bölgesinde kiralık evlerin fiyatı minimum 350 bin lira maksimum 750 bin liraya kadar 3 aylığına kiralanıyor." dedi.

“ÇEŞME EN KALABALIK KIŞINI YAŞADI”

Çeşme esnafı da artan talepten memnun olduklarını söyleyerek ilçenin tercih edilmesine bağlı olarak yüzlerinin güldüğünü dile getirdi.

Restoran sahibi olarak kiralık yazlık arayışı olan müşterilerle sık karşılaştıklarını anlatan Selim Akbaykal, "Pandemiden ve özellikle İzmir depreminden sonra Çeşme'ye yoğun talep oldu. Bunu doğal karşılıyoruz. İnsanlar kendilerini güvende hissediyor. Çeşme bu yıl en kalabalık kışını yaşadı. Normalde 46 bin olan nüfusumuz 250 bine dayandı. Baharla birlikte talep artmaya başladı. Bundan 3-4 yıl önce bir ev alabilecek rakamla şu an ancak kiraya çıkabiliyorsunuz. O kadar değeri yükselmiş oldu yazlıkların. 300- 350 bin lira gibi sezonluk kiralar duyuyoruz. Bu da talebin çok olmasından kaynaklanıyor. Talep çok olunca rakamlar da bu şekilde yükseliyor." dedi.

Son 10 yılda İstanbul başta olmak üzere Ankara, Bursa gibi pek çok ilden talep olduğunu ifade eden Akbaykal, yurt dışından gelen gurbetçilerin de Çeşme'yi benimsediğini söyledi.

“ŞİMDİDEN ÖN ÖDEMELİ REZERVASYONLAR MEVCUT”

Karantina süresince temiz havanın ve bahçeli evin hayalini kuranların talebi artırdığını söyleyen Marmaris Emlakçılar Derneği ve İstanbul Emlak Müşavirleri Federasyonu Başkanı Zülfikar Soyvural, "Koronavirüs salgını nedeniyle özellikle büyükşehirlerde yaşayan geliri üst seviyelerde aileler Güney Ege'nin dünyaca ünlü Marmaris, Bodrum, Fethiye ve Datça gibi ilçelerine müstakil günü birlik villalarda tatil yapmak için talepleri arttı. Villalara ciddi ilgi var. Şimdiden ön ödemeli rezervasyonlar mevcut. Bu talep neticesinde yaz ayında Marmaris ve kırsal turistik mahallelerinde günü birlik kiralık müstakil villa kalmayacak. Taleplere ve isteklere yetişmeye çalışıyoruz." dedi.

“TALEPLERİ KARŞILAMAYA ÇALIŞIYORUZ”

Finans ve Emlak uzmanı Figen Gedik de yaz gelmeden ciddi bir talep ile karşı karşıya olduklarını vurgulayıp, "Gelir düzeyi üst segmentte olan kişilere özel isteklerine göre villa buluyoruz. Bizim, ultra lüks dediğimiz içinde havuzu, bahçesi, yaşam alanları geniş 4+1 ve üstü villalar günlüğü 3 bin ile 5 bin lira arasında alıcı buluyor. Özellikle İstanbul, Ankara ve Güneydoğu şehirlerinden yoğun bir talep var. Talepleri karşılayabilmek için çalışıyoruz." dedi.