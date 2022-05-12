Bodrum’a 1,5 milyondan fazla turist gelebilir

Pandeminin etkisi azaldı, Türkiye’nin gözde tatil beldeleri hareketlendi. Ukrayna ve Rusya savaşına rağmen bu yıl Bodrum’a 1,5 milyondan fazla turist gelebileceği öngörülüyor.

Türkiye’nin en özel tatil bölgelerinden olan Bodrum, turist ağırlamaya hazır…

Sıcaklıkların yükselmesiyle ilçeye gidişler hızlandı.

Şimdilik yerli turist sınırlı ancak okulların kapanmasıyla Bodrum’un nüfusu yine 3 katına çıkacağa benziyor.

‘Toparlanmaya başladık’

Yerli ve yabancı gazetecilerle bir araya gelen Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, turizmdeki hedefler ve yatırımları anlattı.

Pandemi nedeniyle Bodrum'a gelen turist sayısında tüm dünyada olduğu gibi 2020-2021 ciddi düşüşler yaşandığını dile getiren Başkan Aras, bu yıl salgının bitme noktasına gelmesi sayesinde toparlanmaya başladıklarını söyledi.

Bu yıl Bodrum'da 1,5 milyonu aşkın turist bekleniyor

DHA'da yer alan haberde Başkan Aras, 2022'ye çok güzel başlangıç yaptıklarını, yılın ilk 4 ayında 2019'un aynı dönemine göre gelen turist sayısının hemen hemen aynı olduğunu söyledi.

Sezon henüz başlamamasına rağmen önceki gün ilçeye 24 saatte hava yoluyla 15 bin yabancı turist geldiğini aktaran Aras, bu rakamın kendilerini son derece mutlu ettiğini kaydetti.

Başkan Aras, bu yıl Bodrum'da 1,5 milyonu aşkın turist beklendiğini vurguladı.

“Yunan adalarından feribot seferlerimiz de başladı”

Son 2 yıldır gelmeyen kruvaziyer sayısının bu yıl 150'ye ulaşacağını belirten Başkan Aras, “Bu gemilerin 206 bin turist getirmesi bekleniyor. Aynı zamanda Yunan adalarından feribot seferlerimiz de başladı. Direkt uçuşlar artıyor ve hava yoluna ciddi talep var. Oradan da 350 bin ziyaretçi ağırlamayı hedefliyoruz.

Deniz ve hava yoluyla gelen turist sayısı, 2019'u geçecek. O yıl toplam 1,3 milyon turist gelmişti. Bu sene 1,5 milyonu aşkın yabancı turist ağırlayacağımızı düşünüyoruz. Birçok turizm bölgesi 2019 rakamlarını 2023'te yakalamayı hedeflerken, biz bir yıl erkenden geçeceğimizi düşünüyoruz. Bodrum'u Akdeniz'in lider turizm destinasyonu yapacağız.” dedi.

İngiltere, Almanya, İsrail, Hollanda, Polonya ve Körfez ülkelerinden artış bekleniyor

Başkan Aras, geçen yıl kentte ağırlanan 530 bin yabancı turistin yarıya yakının Ukraynalı ve Rus olduğuna dikkati çekerek, “Bu ülkelerde yaşanacak kayıplara karşılık başta Avrupa olmak üzere birçok ülkeden ciddi ilgi artışı var. Özellikle İngiltere, Almanya, İsrail, Hollanda, Polonya ve Körfez ülkelerinden ön veriler kapsamında çok ciddi artışlar bekliyoruz. Geçen yılki ana pazarlarımızda yaşanacak kayıpları çok rahat kapatabileceğimizi şimdiden söyleyebilirim.” diye konuştu.

Hedef turizmi 12 aya yaymak

Bodrum'a 35 ülkeden direkt uçuş olduğunu söyleyen Aras, çok ciddi bir talep bulunduğunu, yaz sonuna kadar Arnavutluk, Kuveyt, Katar, Dubai ve Rusya'dan yeni direkt uçuşların başlayacağını anlattı.

Başkan Aras, kentte turizmi 12 aya yaymak için de Kültür ve Turizm Bakanlığı, Muğla Valiliği ve Bodrum Kaymakamlığı iş birliğinde yaptıkları çalışmalardan bahsederek, turizmi çeşitlendirmek adına gastronomi, doğa, kış ve spor turizmi gibi alanlarda yapılan faaliyetlere değindi.

'Buraya sadece rant amacıyla gelmeyin' dedik

Özel yatırımların da hızla ilerlediğini dile getiren Başkan Aras, “Kısa süre önce Fransa'da MIPIM fuarına katıldım. Standımız olmamasına rağmen, Bodrum'a ilgi çok yüksekti. Avrupa ve dünyadan büyük yatırımcılar katıldı. Hepsi bize Bodrum'da şu anda gayrimenkul konusunda neler yapılabileceğini sordu.

Kentimize yönelik yatırımcıların ilgisi; en çok gayrimenkul, turizm ve marina alanlarındaydı. Bu kadar yüksek ilginin sebebi nedir? Bodrum, dünyada şu anda yatırımın geri dönüşü açısından en önemli destinasyonlardan. Ancak onlara Bodrum'da çevreye saygılı yatırımlar istediğimizi söyledik. 'Buraya sadece rant amacıyla gelmeyin' dedik. Çünkü Bodrum tarihiyle, doğasıyla, sakinleriyle dünya mirası bir yer.” dedi.

“Bodrum'un sadece yüzde 15'i imara açık”

Göreve geldiklerinden bu yana yeni bir imar planı yapmadıklarının altını çizen Başkan Aras, şu ifadeleri kullandı:

“Daha önce imara açılmış ancak talep görmeyen yerler, koronavirüs ve artan cazibeyle ilgi görmeye başladı. Bu nedenle yapılaşma arttı. Yeni imar planı yapmadık. Şu an Bodrum'un sadece yüzde 15'i imara açık. İmara aykırı yapılaşmaya kesinlikle izin vermiyor, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile sürekli koordinasyon içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”