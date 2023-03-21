Bodrum'a sezonun ilk kruvaziyeri yanaştı

Muğla'nın Bodrum ilçesine sezonun ilk kruvaziyeri, taşıdığı turistlerle birlikte geldi.
75 yolcu Bordum'da
Sezonun ilk kruvaziyer gemisi "Emerald Azzurra", 75 yolcusu ile Bodrum'a demirledi.
Alışveriş hareketliliği
Kruvaziyer gemilerin yanaştığı limanlardaki esnafta alışveriş hareketliliği yaşanıyor.
100 yolcu kapasiteli
Emerald Cruises'a ait 110 metre uzunluğunda, 100 yolcu kapasiteli Emerald Azzurra, Bodrum Cruise Port iskelesine yanaştırıldı.
Yolcular hediye ve çiçeklerle karşılandı
Bodrum Cruise Port'un 15. hizmet yılı olması nedeniyle gemiden inen yolculara hediye ve çiçeklerle karşılanma töreni düzenlendi.