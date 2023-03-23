Bodrum'da sezonluk kira, 7 milyon liraya kadar çıktı Muğla’nın Bodrum ilçesinde kiralık villa ve konut fiyatları yükselişe geçti. Geçen sezon aylık kira bedeli 100 bin lira olan villaların bu yıl aylık kirası 150 bin liradan başlayıp, 7 milyon liraya kadar yükseldi. Sezonun yoğun geçeceğini düşünen emlak uzmanları, özellikle kiralama yapacaklara yapının değeri için uyarılarda bulundu.

DHA

Bir yandan devam eden Rusya-Ukrayna savaşı, diğer yandan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından gündeme gelen olası İstanbul depremi…

Hem iki ülke vatandaşlarının hem de yerlilerin bu yıl oldukça rağbet gösterdiği yerlerden biri Bodrum oldu.

Turizm sezonunun da yaklaşmasıyla ilçedeki kiralık yazlık ev ve villalara talep arttı.

Yalıkavak, Türkbükü ve Gündoğan revaçta

Kent merkezi başta olmak üzere en çok ilgi gören yerlerden olan Yalıkavak, Türkbükü ve Gündoğan mahallelerinde geçen yıl 6 ile 15 bin lira arasında kiralanan 2+1 dairelerin aylık kirası, senelik kiralamada 10-25 bin liraya yükseldi.

Geçen yıl mayıs ve eylül aylarını kapsayan sezonda 25 ile 30 bin lira arasında değişen aylık kira ise 50 ile 750 bin liraya kadar çıktı.

7 milyona yükseldi

Yine geçen sene 9 ile 18 bin lira arasında değişen 3+1 dairelerin aylık kirası senelik kiralamada aylık 15-30 bin lira oldu.

Geçen sezon donanımına göre aylık 90 bin ile 100 bin liraya kiralanan villaların kira bedeli, bu sezon ise 150 bin ile 7 milyon lira arasında değişen fiyatlara yükseldi.

Talepler arttı

Ev sahiplerinin artık sezonluk kiralama yaptığını söyleyen Bodrum Emlak Müşavirleri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Genel Sekreteri Serkan Zeki Öztuncay, şöyle konuştu:

Özellikle pandemi dönemiyle başlayan, sonrasında Avrupa ülkelerinde yaşanan enerji krizi ve Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında Bodrum bölgesindeki konutlara ciddi anlamda talep aldık. Şimdi de ülkemizde yaşanan asrın felaketi sonrası ve İstanbul'da beklenen olası bir deprem endişesi sebebiyle bu talep daha da artmış durumda. Vatandaşlar burada uzun bir dönem yaşam sağlamak amacıyla geldikleri için yıllık kiralama gündeme geliyor.

"Yeterli konut sayısına sahip değiliz"

Fakat bölgemizde yıllık kiralama yapacak kadar yeterli konut sayısına sahip değiliz. Yıllık kiralamalarda bir önceki dönem yapılan kontratın yenilenmesi durumunda 1 Temmuz 2023 tarihine kadar olan dönemde yüzde 25 azami artış oranı olmasından dolayı, mal sahipleri ve kiracılar arasında sorunlar yaşanmakta. Mal sahipleri kiracılarına evlerini boşaltmalarını ve bununla birlikte sezonluk kiralama yapmak istediklerini öne sürüyorlar.

Günübirlik de kiraya verilebiliyor

Sezonluk kiralamalara dikkati çeken Öztuncay, sözlerini şöyle sürdürdü:

Yıllık kiralamalarda bölgede bir ailenin oturabileceği 2+1 dairenin aylık kira fiyatının 10 bin liradan başlayarak 25 bin liraya çıktığına şahit olmaktayız. Mal sahiplerinin bu düşünceleri doğrultusunda sezonluk kiralamada ciddi bir artış var. Burada bilinmesi gereken hususlar var. 678 sayılı kanun hükmünde kararnameyle konutların günübirlik ya da sezonluk kiraya vermesinin önü açıldı.

Daireler 750 bin liraya kiraya veriliyor

Bu durum yasal zorunluluklar dahilinde açıldı. Mal sahiplerinin vergi dairesine vergi kaydı oluşturması, oda kaydı yaptırması, belediyeden günübirlik ya da sezonluk kira için ruhsat almaları, kimlik bildirim sistemi için üye olmaları gerekmektedir. İlan sitelerinde sezonluk kiralamalarda dairelerin aylık 50 bin liradan başlayarak 750 bin liraya çıktığını, villaların ise 150 bin liradan başlayarak 7 milyona kadar çıktığını görmek mümkün.

Kira çarpanı

Kiralama yapanlara yapının değeri için uyarılarda bulunan Öztuncay, şunları söyledi:

Vatandaşımızın bilmesi gereken bir husus var. Bu rakamlar nasıl belirleniyor, belirlenirken hangi şartları göz önünde bulundurmak gerekir ya da bu rakamlar ne kadar gerçekçi? Biz Bodrum Emlak Müşavirleri Derneği olarak vatandaşlarımızı her zaman bilgilendiriyoruz. Burada en önemli husus kira çarpanıdır. Kira çarpanı, mevcut sahip olduğunuz ya da yeni satın almak istediğiniz bir konutu kiraya verip, elde ettiğimiz kira getirisiyle bize olan geri dönüşüm sürecidir.

"Sezonun ful geçeceğine inanıyorum"