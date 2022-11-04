Bodrum'da yıl sonu turizm hedefi: 1,5 milyon ziyaretçi

Muğla'nın Bodrum ilçesi; doğası, denizi, tarihi, eğlencesi ile yerli ve yabancı turistlerin vazgeçilmezi konumunda.

Türkiye'nin önemli turizm merkezi Bodrum, bu yılki yerli ve yabancı turist sayısında rekora ulaştı.

Bodrum, yılın her mevsimi turistlerin gözde destinasyonlarından biri olarak göze çarpıyor.

Bodrum'da 2019'un turizm rekoru kırıldı

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, bu yıl, 2019 rakamlarının üzerine çıktıklarını belirterek, yıl sonuna kadar 1,5 milyon ziyaretçiye ulaşmayı hedefledikleri dile getirdi.

"Turizm hedefine ulaştık"

Eylül sonunda deniz ve hava yoluyla Bodrum'a giren kişi sayısının 1 milyon 150 bini bulduğunu kaydeden Aras, "Demek ki yılın ilk 3 çeyreğinde biz hedefimizi yakalamışız. 2019'a göre bu rakamlar bizim için bir rekor. Umarız son 3 ayla beraber turist sayısı hedeflediğimiz rakamlara ulaşacaktır." dedi.

En fazla İngilizler geldi

Bu yıl en fazla, İngiltere'den Bodrum'a konuk aldıklarını aktaran Aras, şöyle devam etti:

"Rusya, Polonya, Almanya ve Hollanda'dan da turist almışız. Ukrayna, malum savaş durumunda ve 335 binlerden 4 binlere kadar düşmüş durumda. Rusya ise 147 binlerde. Orası da aslında 360 bin bandındaydı. Bu rakamlar düştü ama yerine Avrupa, Balkanlar ve biraz da Baltık ülkelerinden turist aldık. Toplam 35 noktadan direkt Bodrum'a uçuş oluyor. Avrupa'dan, Orta Doğu'dan ve Rusya'dan... Bazen tarifeli uçuşlar da koyuyorlar. Yani destinasyon ülkeleriyle aramızda bir uçuş ağı var."





Bodrum'a bu yıl gelen kruvaziyer 100'e tamamlanacak

AA'nın haberine göre, Ahmet Aras, İstanbul'da Galataport'un açılmasıyla Ege'de kruvaziyer trafiğinin yoğunlaştığını, Bodrum'un da bundan yararlandığını vurgulayarak, bu yıl Bodrum'a 87 civarında kruvaziyer geminin geldiğini ve sene sonunda bu sayının 100'e ulaşacağını aktardı.