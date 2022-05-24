Bodrum'daki bir lahmacunun fiyatına Gaziantep’te 20 lahmacun

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki lüks plajlarda lahmacunun fiyatının yüksek olduğuna dair haberler çıkmaya devam ederken, lahmacunun anavatanı olan Gaziantep'ten bir kıyaslama geldi.

Bodrum ve Antalya gibi tatil beldelerinde yaz tatili sezonunun başlamasıyla birlikte her yıl yaşanan lahmacun fiyatı tartışması tekrar alevlendi. Özel plaj giriş ücretlerinin 150 lira ile 10 bin euro arasında değiştiği tatil bölgelerindeki plajlarda, lahmacunun 200 liraya satılması tepki topladı.

Söz Gaziantepli lahmacun ustalarında

Yaz tatili sezonunun başlamasıyla tekrar gündeme oturan lahmacun fiyatı tartışmasına, Gaziantepli lahmacun ustaları da katıldı.

Bodrum'da 1 lahmacuna verilen parayla, Gaziantep'te 20 tane satın alınabiliyor

Tatil bölgelerinde alınan bir lahmacun fiyatına Gaziantep’te 20 lahmacun yenilebildiğini aktaran ustalardan Şükrü Savun, plajlarda 200 liraya satılan lahmacunu kendilerinin 10 liraya sattıklarını söyledi.

Lahmacun Gaziantep’te 10, plajlarda 200 lira

Gastronomi şehri Gaziantep’te lahmacunun tanesi 10 liraya satılırken, Antalya ve Muğla gibi tatil şehirlerinde bu fiyat 200 liraya kadar çıkıyor.

"Bodrum'da fiyat abartılıyor"

Tatil bölgelerinde alınan bir lahmacun fiyatına Gaziantep’te 20 lahmacun yenilebilirken Gaziantepli lahmacun ustaları, tatil beldelerinde satılan lahmacunun fiyatının abartıldığını ifade etti.

"Herkesi Gaziantep'e gerçek lahmacun yemeye davet ediyoruz"

Gastronomi şehri Gaziantep’e herkesi gerçek lahmacunu yemeye beklediklerini söyleyen lahmacun ustası Şükrü Savun, plajlarda fahiş fiyata satılan lahmacunla Gaziantep lahmacunu arasında hem fiyat hem de lezzet olarak dünya kadar fark olduğunu söyledi.

“Bizim için önemli olan para değil lezzettir”

Bodrum ve tatil beldelerinde satılan lahmacunun fiyatı ile lezzetinin hiçbir alakası olmadığını aktaran Savun, “Gaziantep lahmacununun lezzet sırrı biz yetişen ustaların lahmacunu yaparken içine sevgisini katmasıdır. Biz bu işi canıgönülden yapıyoruz. Biz burada para kazanmayı 3-4. plana atıyoruz. Bizim için en önemli olan şey lezzettir.” ifadelerini kullandı.

Lezzetli lahmacunun sırrı: Soğan yerine sarımsak

Gaziantep lahmacununun lezzet sırlarını anlatan Savun, kuyruk yağının yoğun bir lezzet verdiğini söyledi. Lahmacuna soğan değil sarımsak koyduklarını ifade eden Savun, “Mesela kış mevsiminde domates mevsimi olmadığı için çok az konulur. İçine konulan malzemeleri mevsimine göre ayarlıyoruz. Bunların hepsi püf noktalar.

"İçini zırha vuruyoruz"

Burada lahmacunun içini hazırlarken zırha vurarak hazırlıyoruz. Çünkü makineye konulduğu zaman sebzeler ile et suya kesiyor. Makine basınçla çektiği için lezzeti bozuyor. Pide normalde 400 derecede pişerken lahmacun 250 derecede pişer. Fırın çok sıcak olmadığı zaman hem eti pişiyor hem de hamur ayrı bir gevreklik kazanıyor. Lahmacun pişerken çıtırlaşması gerekiyor.





"İyi lahmacunun kenarı havaya kalkar"

Hamurun kenarlarının pişerken hafiften havaya kalkması gerekiyor.” şeklinde konuştu.