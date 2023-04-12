Bodrum'un 2023 yabancı turist sayısı hedefi belli oldu: 1,5 milyon Muğla'nın birbirinden değerli turizm ilçeleri içinde en çok öne çıkanı Bodrum. Bodrum'un 2023 yılı için turizm hedefi ise 1,5 milyon kişi oldu.

AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı AK Parti seçim vaatleri arasında "Turizmde 90 milyon turist ve 100 milyar dolar turizm geliri hedefi" bulunuyordu.

Bu hedefin ardından turizm beldelerinin de beklentileri gelmeye başladı.

Bodrum, turizm hedefini açıkladı

Bodrum’un merkezinin dışındaki denize kıyısı olan Yahşi, Gümüşlük, Turgutreis gibi tüm beldeleri ayrı ayrı güzelliklere sahip.

İlçenin yerli ve yabancı ziyaretçi sayısı her yıl artmaya devam ediyor.

Koronavirüs salgını sürecinde izole yaşam sürdürmek isteyenler, İstanbullular başta olmak üzere büyükşehirlerden göç alan Bodrum'un ekonomisi de turizm üzerine kurulu.

Sezon yavaş yavaş açılıyor

Turizmin gözbebeği Bodrum’da sezonun yavaş yavaş açılmasıyla birlikte turizmciler de bu yılki dış pazardan umutlu.

"Bu yıl yabancı turist sayısında 1,5 milyonu hedefledik"

Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Dengiz, bu yıl yabancı turist sayısında 1,5 milyonu hedeflediklerini açıkladı.

"İngiltere’den başlayan ilk seferde uçaklarda yüzde 85 doluluk oranı yakaladık"

Dengiz, sezonun açıldığını ve ilk turist kafilesinin geldiğini ifade ederek, şu açıklamayı yaptı:

Geçen hafta itibariyle İngiltere’den uçuşlar başladı. İlk seferde uçaklarda yüzde 85 doluluk oranı yakaladık. Her hafta İngiltere’den uçuşlar gerçekleşecek. Mayısın ilk haftalarında Rusya’dan uçuşlar başlayacak. Sonrasında diğer ülkeler de gelmeye başlayacaktır. 6 Şubat sonrası deprem felaketini yaşamıştık. Bodrum’daki oteller afet bölgesine yardım ulaştırmak için seferber oldu. Deprem sonrası Bodrum’a gelen vatandaşlarımız otellere yerleştirildi. Açık olmayan otellerimiz yardım tırlarıyla afet bölgesine yardım gönderdiler. Bunun yanı sıra şubat ayında satışlarla öne çıkarmayıp, biz Bodrum’daki otelciler olarak tüm enerjimizi depremzedelerin yanında olmaya çalıştık.

"Bodrum eski günlerine dönsün"

Başkan Dengiz, yapmış oldukları çalışmalar sonucu 1,5 milyon yabancı turist gelmesi konusunda inançlarının tam olduğunu ifade ederek, eski günlere dönme özlemlerini şu sözlerle ifade etti.