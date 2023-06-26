Bodrum'un koyları milyon dolarlık yatlarla hareketlendi Yaz mevsimi başladı, deniz sezonu açıldı, okullar tatil oldu, Kurban Bayramı yaklaştı. Tüm bunlar ayrı ayrı tatil yörelerinin hareketlenmesi için yeterli. Bu nedenlerle tatil beldelerindeki eşsiz koylardaki yat turizmi de canlandı.

AA Yazın yat turizminin en çok tercih yaşandığı Muğla'da hareketlilik başladı. Muğla'nın Bodrum ilçesindeki koylar, Kurban Bayramı öncesi lüks yatlara ev sahipliği yapıyor. Her yıl turizm sezonunda yerli ve yabancı çok sayıda turisti ağırlayan ilçede, koylarda milyon dolarlık yat hareketliliği yaşanıyor. Mavi yolculuk denince akıllara Bodrum geliyor. Mavi yolculuk rotası Kurban Bayramı tatilinde hem yerli hem de yabancı turistte büyük bir artış yaşanan Bodrum'da, mavi yolculuk rotalarında da yoğunluk arttı. Yat turizmi sezonu başladı Mavi ile yeşilin bütünleştiği koylarda demirlenen yatlardaki tatilciler, denize girerek, güneşlenerek dinlenme fırsatı buluyor. Bu da turizme ve bölge ekonomisine katkı sağlıyor.